Rize'deki firma 30'u aşkın ülkeye medikal ürün ihraç ediyor - Son Dakika
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Rize'deki firma 30'u aşkın ülkeye medikal ürün ihraç ediyor

01.04.2022 14:54

Rize'de çoğunluğu kadın 75 kişinin çalıştığı medikal tekstil firmasında imal edilen ürünler, 30'u aşkın ülkede alıcı buluyor.

Rize'de çoğunluğu kadın 75 kişinin çalıştığı medikal tekstil firmasında imal edilen ürünler, 30'u aşkın ülkede alıcı buluyor.

Rize Organize Sanayi Bölgesi'nde 8 bin 750 metrekaresi kapalı toplam 12 bin 750 metrekarelik alanda faaliyet gösteren firma, cerrahi tek kullanımlık ürünler ile sağlık sektörüne yönelik koruyucu ekipmanlar üretiyor.

Uluslararası standartlara uyumlu teknolojik üretim altyapısını tamamlayan firma, cerrahi alanında bütün akreditasyonlarını yerine getirerek ürettiği medikal malzemenin büyük bölümünü yurt dışına satıyor.

Fabrikanın genel müdürü Ertan Demir, AA muhabirine, 1991'de satış ve pazarlama üzerine faaliyete başlayan şirketin, daha sonra cerrahi örtü setleri üretimiyle imalat sektörüne de yöneldiğini söyledi.

Sürekli yeni hedefler belirlediklerini belirten Demir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2015'te önce önlük imalatına girdik. Çıtamızı yükselterek sağlık sektörüne hizmet vermeye başladık. Bu süreçte standartlarımızı yükselterek akredite kuruluşları ile gerekli çalışmaları yaptık. Avrupa standart belgelerini aldık. Fiziki alanımızı genişleterek 2020'de pandemiyle yatırımlarımızı öne çektik. 2021'de Rize Organize Sanayi Bölgesinde fabrikamızı hizmete açtık. Burada steril cerrahi örtüler, steril ve non steril cerrahi önlükler ve sağlık sektörüne yönelik koruyucu ekipmanlar üretmeye başladık."

Türkiye'de önemli kuruluşlar ile birçok ülkeye satış yaptıklarını aktaran Demir, başta İtalya, Romanya, Almanya, İspanya, Malta olmak üzere ürünlerini 30'u aşkın ülkeye gönderdiklerini ifade etti.

Demir, 2020 yılı ihracat rakamlarının 3 milyon dolar civarında olduğunu kaydederek, "2021 yılında biraz düştü. 2021 ihracat rakamlarımız 2 milyon dolar civarında. Çünkü enerjimizi fabrika yatırımına verdik. Akredite kuruluşlarından belgelerimizi yeniledik." dedi.

Bu yılın ilk üç ayında yaklaşık 500 bin dolar ihracat gerçekleştirdiklerine işaret eden Demir, "Üretimimizin yüzde 70'i ihracat, yüzde 30'u da iç piyasada kullanılıyor. Daha çok steril ürün üretiyoruz. Bu yıl sonunda 3,5 milyon dolar ihracat hedefliyoruz." diye konuştu.

Demir, bu alanda kapasitelerini geliştirerek üniversitelerle de iş birliği içinde çalıştıklarını anlatarak, şöyle devam etti:

"Teknokent projemiz var. Üniversite hocalarımız ile katma değeri daha yüksek, ihracatta ülkemize daha iyi getiri sağlayan ürün üretmeyi planlıyoruz. Belli bir süreç içerisinde bunları gerçekleştireceğiz. Şu anda dünyada kaliteli ve ses getiren bir markamız var. Uluslararası alanda markamızı belli bir noktaya taşıdık."

Üretimi kadınlar gerçekleştiriyor

Ertan Demir, fabrikada 75 kişinin istihdam edildiğini belirterek, "Bunu inşallah yıl sonunda 100 personele çıkarmayı düşünüyoruz. Çalışanlarımızın tamamına yakını kadın. Bu da bize ayrı gurur veriyor." dedi.

Fabrikanın işletme müdürü Selime Demir ise üretim alanında bütün idareci, mühendis ve biyologların kadın olduğunu söyledi.

Kadın elinin değdiği her alanın farklı olduğunu vurgulayan Demir, şunları kaydetti:

"Sağlık sektörüne bizim de bir katkımız olduğu için çok gururluyuz. Kadınların da fırsat verilince neler yapabileceklerini gördüğümüz için gururluyuz. İhracatta ulaştığımız rakamlardan hem Türkiye hem Rize açısından ayrıca gururluyuz."

Rize'deki firma 30'u aşkın ülkeye medikal ürün ihraç ediyor
Rize'deki firma 30'u aşkın ülkeye medikal ürün ihraç ediyor
Rize'deki firma 30'u aşkın ülkeye medikal ürün ihraç ediyor

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Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Rize'deki firma 30'u aşkın ülkeye medikal ürün ihraç ediyor - Son Dakika


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