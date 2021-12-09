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Rönesans'a Gazprombank'tan 3,5 milyar dolar değerinde güvence - Son Dakika

Rönesans'a Gazprombank'tan 3,5 milyar dolar değerinde güvence

09.12.2021 12:06
Rönesans'a Gazprombank'tan 3,5 milyar dolar değerinde güvence

Rönesans Holding bünyesinde faaliyet gösteren Rönesans Endüstri Tesisleri'ne, Baltık Denizi kıyısındaki Ust-Luga bölgesinde kurulacak Rusya'nın en yüksek kapasiteli doğal gaz işleme tesisinin inşası kapsamında Gazprombank tarafından 3,5 milyar dolar değerinde güvence verildi.

Rönesans Holding bünyesinde faaliyet gösteren Rönesans Endüstri Tesisleri'ne, Baltık Denizi kıyısındaki Ust-Luga bölgesinde kurulacak Rusya'nın en yüksek kapasiteli doğal gaz işleme tesisinin inşası kapsamında Gazprombank tarafından 3,5 milyar dolar değerinde güvence verildi.

Rönesans Holding'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Rönesans Holding Yönetim Kurulu Başkanı İpek Ilıcak Kayaalp, küresel arenada kredibilitesi yüksek olan Rönesans'ın inşa ettiği dev projeler için nakdi olmayan limit sağlamak üzere en büyük Rus bankalarıyla çalıştığını belirterek, Rus gaz sektörünün uluslararası pazardaki rekabet gücünü artıracak ve bölgesel sanayinin uzun vadeli ekonomik büyümesine ivme kazandıracak projenin inşası için imzalanan teminatın hem Gazprombank hem Rönesans için önemli bir adım olduğunu kaydetti.

Gazprombank Birinci Başkan Yardımcısı Oksana Panchenko ise Gazprombank'ın altyapı finansman piyasasının en önemli katılımcılarından biri olduğunu ifade ederek, "Ust-Luga'daki proje gibi yüksek sosyo-ekonomik öneme sahip girişimlerde yer almak bizim için çok değerli. Rönesans taahhüt edilen yükümlülükleri yüksek performans ile yerine getiriyor. Gazprombank'ın deneyimi ve uzmanlığı, altyapı inşaat pazarındaki kilit oyuncularla esnek bir şekilde çalışılması ve bireysel çözümler bulunmasını sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya'nın en önemli projelerinden birini oluşturan tesis, Rus ve Alman şirketleriyle birlikte inşa ediliyor. Gaz işleme kapasitesi, Türkiye'nin yıllık doğal gaz tüketimine eşdeğer seviyede, toplam 45 milyar metreküp olarak belirlenen kompleksin içinde ayrıca 13 milyon ton kapasiteli doğalgaz sıvılaştırma tesisi de kurulacak.

Doğalgaz, Rönesans, Rusya, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Rönesans'a Gazprombank'tan 3,5 milyar dolar değerinde güvence - Son Dakika Ekonomi


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