Rus Doğal Gazı için Yeni Boru Hattı Faaliyete Geçti

Ekonomi

RUS doğal gazını, Doğu Sibirya'dan Çin'in kuzey ve doğu bölgelerine taşımak üzere inşa edilen boru hattının faaliyete geçtiği açıklandı.

Çin'in kuzeydoğudaki Heylongciang eyaletinin Heyhı şehrinden başlayarak ülkenin en büyük şehri Şanghay'a uzanan boru hattından gaz pompalanmaya başladı.

'Doğu Rotası' adı verilen 5 bin 111 kilometrelik boru hattı, eyalet düzeyindeki 9 bölgedeki yaklaşık 450 milyon nüfusa yılda 38 milyar metreküp doğal gaz sağlayacak.