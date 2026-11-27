Rus hükümeti karabuğday ihracatını 6 ay yasakladı, yasak 24 saat sonra başlayacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Rus hükümeti, iç gıda piyasasında istikrarı korumak amacıyla karabuğday ihracatını 6 ay süreyle yasakladı. Kararnamenin yayımından 24 saat sonra yürürlüğe girecek yasakta Avrasya Ekonomik Birliği üyelerine ihracat ile insani yardım ve hükümetler arası sevkiyatlar muaf tutulacak.
Rus hükümeti, ülkenin iç gıda piyasasında istikrarın korunması amacıyla karabuğday ihracatını 6 ay süreyle yasaklama kararı aldı.
Rus hükümetinden yapılan açıklamada, iç gıda piyasasında istikrarın sürdürülmesi amacıyla karabuğday ihracatına yönelik yeni bir kararnamenin imzalandığı bildirildi.
Açıklamada, " Rusya'dan karabuğday ihracatına yönelik geçici yasak, kararnamenin resmi olarak yayımlanmasından 24 saat sonra yürürlüğe girecek ve 6 ay boyunca geçerli olacak." ifadesi kullanıldı.
Avrasya Ekonomik Birliği üyesi ülkelere yapılan ihracatın yanı sıra insani yardım ve hükümetler arası anlaşmalar kapsamında gerçekleştirilen sevkiyatlar yasaktan muaf tutulacak.
Kaynak: AA
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