Rus ordusu Çin'den silahlı insansız hava aracı desteği istedi! - Son Dakika
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Rus ordusu Çin'den silahlı insansız hava aracı desteği istedi!

15.03.2022 09:42

Ukrayna'nın işgal sürecinde önemli unsurlardan biri olan Bayraktar TB2'nin başarısını gören Rus ordusu, bu duruma karşılık Çin'den silahlı insansız hava aracı desteği talep etti.

Ukrayna- Rusya savaşında 20. güne girilirken iki taraf arasında yaşanan çatışmalar devam ediyor. Ukrayna ordusu, yerli ve milli üretim olan Bayraktar TB2'ler ile Rus ordusuna zor anlar yaşatmayı sürdürüyor. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan ABD istihbaratından bazı yetkililer, Rusya'nın Türk SİHA'larını durdurmak için, Çin'den askeri silah ve destek istediğini öne sürmüştü. Bu iddiayı Rus ve Çinli yetkililer yalanlarken, bazı kaynaklar Putin'in, Çin'den insansız hava aracı talep ettiğini öne sürdü.

RUSYA TÜRK SİHA'LARINA KARŞI ÇİN'DEN YARDIM İSTEDİ

ABD'nin önde gelen medya kuruluşlarından Bloomberg'e konuşan kaynaklar, Rusya'nın Çin'den silahlı insansız hava aracı (SİHA) istediğini açıkladı. Rusya'nın bu isteğinin Bayraktar TB2'lerin Rus ordusuna karşı zor anlar yaşatması olduğu tahmin ediliyor. Rus ordusunun ilerleyişini durduran en önemli unsurlardan biri olan Bayraktar TB2'lere savaşın ilk günlerinden sonra diğer ülkelerden gelen talepler de artmıştı.

"BİDEN YÖNETİMİ ÇİN'İ ENGELLEMEK İSTİYOR"

ABD'nin bu açıklamayı Avrupalı müttefiklerine Şubat ayının sonunda yaptığını aktaran yetkili, bu dönemlerde Rusya'nın Ukrayna'yı işgale başladığını da hatırlattı. Bloomberg'e konuşan ve ismini açıklamayan yetkili, "Biden yönetimi, Rusya'nın en güçlü diplomatik ortağı Çin'i engellemek için harekete geçti" dedi.

UKRAYNA TÜRKİYE'DEN İHA ALMAYA DEVAM EDECEK

Son yıllarda Türkiye ile Ukrayna arasındaki askeri ve savunma sanayisindeki iş birliği iyice kuvvetlendi. Kiev yönetimi Türkiye'den yaklaşık 20 adet insansız hava aracı satın alırken, geçen aylarda Erdoğan ile Zelenski bir araya gelerek üretim kapasitelerini artırmak için anlaşma sağlamıştı.

Türk SİHA'larını engelleyemeyen Rus ordusu Çin'den destek istedi
Zelenski'nin danışmanından bomba iddia: Savaş mayıs ayı başında sona erer Rus komutan Zolotov: İstediğimiz kadar hızlı gitmiyor Putin ile görüşme talebinin olup olmadığı sorusuna Kremlin Sözcüsü Peskov'dan net yanıt: Ukrayna ve ABD'den talep olmadı
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Son Dakika Ekonomi Rus ordusu Çin'den silahlı insansız hava aracı desteği istedi! - Son Dakika


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