Rus şirketlerine uçak alırken veya kiralarken rubleyle ödeme izni verildi - Son Dakika
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Rus şirketlerine uçak alırken veya kiralarken rubleyle ödeme izni verildi

01.04.2022 16:04
Rus şirketlerine uçak alırken veya kiralarken rubleyle ödeme izni verildi

Rus şirketlerine, dost olmayan ülkelerden uçak kiralarken veya alırken rubleyle ödeme yapmalarına izin verildi.

Rus şirketlerine, dost olmayan ülkelerden uçak kiralarken veya alırken rubleyle ödeme yapmalarına izin verildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, ulaştırma alanında belirli yabancı şirketlere yönelik mali yükümlülüklerin yerine getirilmesiyle ilgili imzaladığı kararname, ülkenin yasal bilgi sisteminde yayınlandı.

Rus şirketlerinin, uçak kiralarken veya alırken rubleyle ödeme yapabilmesine olanak sağlayan kararnamede, "Rus şirketlerin, uçak kiralamak ve satın almak için dost olmayan ülkelerden alacaklılara ruble olarak ödeme yapmasına izin verilmektedir. Ödemeler Rus bankasında açılan bir hesaba aktarılacaktır. Aynı durum, yardımcı güç ünitelerinin ve uçak motorlarının kiralanması ve satın alınması için de geçerlidir." ifadelerine yer verildi.

Kararnamede, dövizle uçak alınmasına yönelik sürecin ise hükümetin iznine tabi olduğu belirtildi.

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Rusya Devlet Başkanı, DOST Partisi, Uçak, Rus, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Rus şirketlerine uçak alırken veya kiralarken rubleyle ödeme izni verildi - Son Dakika


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