Rusya'da ihracatçılara yönelik döviz satma zorunluluğu hafifletildi - Son Dakika
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Rusya'da ihracatçılara yönelik döviz satma zorunluluğu hafifletildi

23.05.2022 18:44
Rusya'da ihracatçılara yönelik döviz satma zorunluluğu hafifletildi

Rusya Maliye Bakanlığı, Rus ihracatçılarının döviz kazançlarındaki mecburi satış oranını yüzde 80'den yüzde 50'ye düşürdü.

Rusya Maliye Bakanlığı, Rus ihracatçılarının döviz kazançlarındaki mecburi satış oranını yüzde 80'den yüzde 50'ye düşürdü.

Maliye Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkedeki döviz piyasasına ilişkin yeni karar alındığı belirtildi.

Rublenin istikrara kavuştuğu ve döviz piyasasında yeterli likiditenin tekrar sağlandığı bilgisine yer verilen açıklamada, bu nedenle, Rus ihracatçılarının döviz kazançlarındaki mecburi satış oranının yüzde 80'den yüzde 50'ye düşürüldüğü kaydedildi.

Batılı ülkelerin Rusya Merkez Bankasının rezervlerinin yarısını dondurması sebebiyle Maliye Bakanlığı 28 Şubat'ta, Rus ihracatçılarına dış ticaretteki döviz kazançlarının yüzde 80'ini satma zorunluluğu getirmişti.

Ukrayna'da başlayan savaş öncesi 23 Şubat'ta 81 bandından işlem gören dolar/ruble paritesi, 9 Mart'ta 120'ye kadar çıkarken, bu seviyeden yüzde 50'dan fazla gerileyerek savaşın başlamasından bu yana bugün ilk defa 57 seviyesine düştü.

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Kaynak: AA

Maliye, Rusya, Döviz, Rus, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Rusya'da ihracatçılara yönelik döviz satma zorunluluğu hafifletildi - Son Dakika


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