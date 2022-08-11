Rusya'da vatandaşlar temmuzda rekor düzeyde döviz aldı - Son Dakika
Üye Girişi

Rusya'da vatandaşlar temmuzda rekor düzeyde döviz aldı

11.08.2022 17:08
Rusya'da vatandaşlar temmuzda rekor düzeyde döviz aldı

Rusya'da vatandaşların temmuzda rekor düzeyde döviz aldığı ve önemli bir kısmının yurt dışına gönderildiği bildirildi.

Rusya'da vatandaşların temmuzda rekor düzeyde döviz aldığı ve önemli bir kısmının yurt dışına gönderildiği bildirildi.

Rusya Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, Rusya'daki tüzel kişilerin haziranda 176 milyar ruble net döviz alımı yaptığı belirtildi.

Söz konusu net alımların temmuzda 237 milyar ruble (yaklaşık 3,9 milyar dolar) düzeyine çıktığına işaret edilen açıklamada, bu miktarın rekor düzeyde olduğu vurgulandı.

Döviz alımındaki artışa rağmen döviz mevduatlarındaki para miktarının 3 milyar dolar azaldığı bilgisine yer verilen açıklamada, bu durumun da dövizin önemli bir kısmının alındıktan sonra yurt dışına gönderildiği anlamına geldiğine işaret edildi.

Açıklamada, alımların önemli bir kısmının ithalatçılar ve dost sayılan ülkelerin bankaları tarafından yapıldığı ve ülkede ithalatın toparlanmasıyla dövize yönelik talebin daha da artmasının beklendiği kaydedildi.

YORUMLAR
500
Rusya Dışişleri Bakanlığı: 'ABD'nin Ukrayna'ya yardımı çatışmaları uzatıyor' Rusya Dışişleri Bakanlığı: 'ABD'nin Ukrayna'ya yardımı çatışmaları uzatıyor' Rusya'dan Antalya Havalimanı'na günde 80 uçak iniyor Rusya'dan Antalya Havalimanı'na günde 80 uçak iniyor
Kaynak: AA

Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Rusya'da vatandaşlar temmuzda rekor düzeyde döviz aldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:06 Konyaspor'un Avrupa'daki rakibi Vaduz, meraklı bakışların arasında sokakta idman yaptı
17:02 Litrelerde alkol alan 18 yaşındaki örnek öğrenci kendini asarak canına kıydı
16:45 İsveç'te Türkiye'nin kırmızı bültenle aradığı dolandırıcının iadesine karar verildi
16:34 Galatasaraylı Yunus Akgün'e Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan büyük jest! Lüks otomobil hediye etti
16:22 Yargı dizisinin hakime hanımı Başak Gümülcinelioğlu yeni sezonda başka bir dizide rol alacak
16:17 AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Muharrem ayı sebebiyle evinin mutfağında aşure yaptı
17:18 Bursa'da boş arazide yakılan lastiklerden çıkan kara dumanlar gökyüzünü kapladı
15:48 Fenerbahçe, forvete Joao Pedro'nun partnerini alıyor! Senegalli golcü Keita Balde'nin transferi için gaza basıldı
15:35 10 gün önce beyin ölümü gerçekleşmişti! Boşanma aşamasındaki kocası tarafından vurulan Ezgi, hayatını kaybetti
15:22 Muhalefetin yapamayacağını iddia ettiği projeyi bitirdiklerini anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan gülünce salon coşkuya kapıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2022 17:21:56. #1.13#
SON DAKİKA: Rusya'da vatandaşlar temmuzda rekor düzeyde döviz aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement