Rusya'da Yeni Otomobil Satışları Yüzde 71 Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

Rusya'da Yeni Otomobil Satışları Yüzde 71 Arttı

Rusya\'da Yeni Otomobil Satışları Yüzde 71 Arttı

Rusya'da yeni otomobil satışları, yılın ilk dört ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 71 artarak 552 bin 700'e çıktı. Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Batılı şirketlerin sevkiyatı durdurduğu Rus otomobil sektörüne ilişkin bilgileri açıkladı. Yerli otomobil satışları da yüzde 35 artarak 322 bine çıktı. Çinli şirketlerin ihracatını artırmasıyla birlikte Rusya'da otomobil satışları toparlanma sürecine girdi.

02.05.2024 17:49
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Rusya'da yeni otomobil satışları, yılın ilk dört ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 71 artarak 552 bin 700'e çıktı.

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Batılı şirketlerin sevkiyatı durdurduğu Rus otomobil sektörüne ilişkin bilgilere yer verildi.

Açıklamada, yerli otomobil satışlarının yılın ilk dört ayında 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 35 artarak 322 bine çıktığına işaret edilirken, söz konusu dönemde yeni otomobil satışlarının da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 71 artarak 552 bin 700'e yükseldiği belirtildi.

Rusya'da Şubat 2022'ye kadar pazar liderleri konumunda bulunan Batılı otomobil şirketleri, Ukrayna'daki savaşın başlamasıyla ülkeden çekildiğini açıklamıştı.

Rusya'da durma noktasına gelen otomobil satışları, özellikle Çinli şirketlerin ülkeye ihracatını artırmasıyla toparlanma sürecine girmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Rusya'da Yeni Otomobil Satışları Yüzde 71 Arttı - Son Dakika

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