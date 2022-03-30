Rusya'da yıllık enflasyon Eylül 2015'ten bu yana en yüksek seviyede - Son Dakika
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Rusya'da yıllık enflasyon Eylül 2015'ten bu yana en yüksek seviyede

30.03.2022 20:09
Rusya'da yıllık enflasyon Eylül 2015'ten bu yana en yüksek seviyede

Rusya'da yıllık enflasyon yüzde 15,7 ile eylül 2015'ten bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Rusya'da yıllık enflasyon yüzde 15,7 ile eylül 2015'ten bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Rusya Federal İstatistik Kurumunun (Rosstat) açıkladığı verilere göre, Batılı ülkelerin yaptırımları nedeniyle ülkedeki ürünlerin fiyatlarında, 19-25 Mart'ı kapsayan haftada önemli artışlar yaşandı.

Söz konusu dönemde, haftalık enflasyon oranı yüzde 1,1 seviyesinde gerçekleşirken, yıllık enflasyon da 1,1 puan artarak Eylül 2015'ten bu yana ilk defa yüzde 15,7'e çıktı.

Şeker fiyatları 19-25 Mart'ta bir önceki haftaya kıyasla yüzde 6,5 artarken, soğan yüzde 18,3, lahana ise yüzde 15,9 artış gösterdi.

Uzmanlar, yaptırımlar nedeniyle ülkedeki enflasyon oranının yıl sonu itibarıyla yüzde 20'ye çıkacağını öngörüyor.

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Enflasyon, Rusya, Eylül, Mart, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Rusya'da yıllık enflasyon Eylül 2015'ten bu yana en yüksek seviyede - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rusya'da yıllık enflasyon Eylül 2015'ten bu yana en yüksek seviyede - Son Dakika
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