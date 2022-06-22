Rusya'daki Kalinin NGS'de Akkuyu NGS personeline eğitim - Son Dakika
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Rusya'daki Kalinin NGS'de Akkuyu NGS personeline eğitim

22.06.2022 10:35
Rusya'daki Kalinin NGS'de Akkuyu NGS personeline eğitim

Rusya'daki Kalinin Nükleer Güç Santrali (NGS) sahasında, Akkuyu Nükleer A.Ş. personeline yönelik eğitimler başladı.

Rusya'daki Kalinin Nükleer Güç Santrali (NGS) sahasında, Akkuyu Nükleer A.Ş. personeline yönelik eğitimler başladı. Türk nükleer uzmanları, bir aylık eğitim boyunca nükleer santrallerin güvenliği konusunda Rus meslektaşlarının deneyimlerinden faydalanacak.

Kurs, yakıt demetlerini sızdırmazlık kontrolü (CFD), çekirdeğin nötron-fiziksel özelliklerinin hesaplanması, reaktör içi kontrol sistemlerinin mühendisler tarafından takip edilmesi, işletim deneyiminden yararlanma, ölçümler, numune alma gibi alanlarda teorik ve uygulamalı dersleri kapsıyor. Kursta özellikle, spektrometri ve CFD laboratuvarı ile nükleer fizik laboratuvarında doğrudan nükleer güvenlik ve güvenilirlik bölümünden uzmanların çalışma alanlarında gerçekleştirilecek uygulamalı eğitime önem veriliyor. Kursun sonunda öğrenciler, alanla ilgili sınava girerek sertifika almaya hak kazanacak.

Kalinin NGS'nin Nükleer Güvenlik ve Güvenilirlik Bölümü Başkan Yardımcısı Sergey Kiselev, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bir nükleer santralde çalışmak, en üst düzeyde sorumluluk ve disiplin gerektirir. Bir nükleer santralin güvenli şekilde işletilmesinin temeli, esaslı ve kapsamlı personel eğitimidir. Rus üretim deneyimini yaymak için bilgi ve deneyimimizi, profesyonel yeterliliklerimizi yabancı meslektaşlarımızla paylaşmaya hazırız" dedi.

Kalinin NGS'deki Türk uzmanların stajı, Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom ve Rosenergoatom Concern'in uluslararası iş geliştirme stratejisinin hayata geçirilmesi çerçevesinde düzenlendi. Strateji, nükleer santrallerin inşasından son derece profesyonel personelin eğitimine kadar nükleer enerjinin oluşturulması ve geliştirilmesinin yaşam döngüsünün tüm aşamalarında yabancı devletlere destek sağlamayı kapsıyor.

İnşa edilen nükleer santrali işletecek ulusal personelin eğitimi, Rosatom'un yurtdışında nükleer santrallerin inşasına ilişkin yükümlülüklerinin ayrılmaz bir parçasını teşkil ediyor. Personel eğitimi, ANO DPO 'Rosatom Teknik Akademisi' tarafından, teknik akademi sahasındaki teorik dersleri, VVER-1000 ve VVER-1200 tipi basınçlı su reaktörlerine sahip Rus nükleer santrallerinin işletilmesinde uygulamalı eğitim ve stajları içeren eğitim programlarına göre gerçekleştiriliyor. - MERSİN

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Kaynak: İHA

Akkuyu, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Rusya'daki Kalinin NGS'de Akkuyu NGS personeline eğitim - Son Dakika

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