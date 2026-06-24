Rusya'dan Benzin Arzını Artıracak Önlemler - Son Dakika
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Rusya'dan Benzin Arzını Artıracak Önlemler

24.06.2026 16:38
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Duma, Ukrayna saldırıları sonrası benzin arzını artırmak için vergi düzenlemelerini onayladı.

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma, Ukrayna'nın petrol rafinerilerine yönelik insansız hava aracı saldırılarının ardından bazı bölgelerde yaşanan akaryakıt sıkıntısına karşı iç piyasadaki benzin arzını artırmayı amaçlayan vergi düzenlemelerini kabul etti.

Rus parlamentosunun internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Duma'da yapılan oturumda, ülkenin vergi kanununda değişiklik öngören düzenlemeler onaylandı.

Böylece, düzenlemeyle düşük kaliteli yakıt bileşenlerinin düz damıtma benziniyle karıştırılarak yüksek oktanlı benzin üretilmesine imkan tanındı. Söz konusu işlemin, üretim faaliyeti ve özel tüketim vergisi kapsamında değerlendirilmesi öngörülürken, petrol ham maddesi işleme belgesine sahip şirketler ise karıştırma yöntemiyle ürettikleri benzin için özel tüketim vergisi indirimi kullanabilecek.

Düzenlemeyle, rafinerilerin bazı modernizasyon yatırımları için tanınan süre de uzatılırken, şirketlerin mevcut vergi avantajlarını korumasına imkan sağlandı.

Rusya Maliye Bakan Yardımcısı Aleksey Sazanov, yaptığı açıklamada, düzenlemeyle iç piyasadaki durumun istikrara kavuşturulması ve yerli üretim ile ithalat yoluyla akaryakıt arzının artırılmasının hedeflendiğini aktardı.

İthal yakıta destek yeniden düzenlendi

Rusya'nın iç piyasasında satılan ithal benzine yönelik "damper" desteği de yeniden belirlendi.

Damper sistemi, iç piyasa fiyatlarıyla ihracat fiyatları arasındaki farkın bir bölümünün üretici veya tedarikçiler için bütçeden karşılanmasını öngörüyor.

Buna göre, Avrasya Ekonomik Birliği ülkelerinde üretilerek yetkili şirketler tarafından Rusya'ya getirilen benzin için damper katsayısı, 0,9 seviyesinde uygulanacak. Birlik dışından ithal edilen benzine verilecek destek ise Hindistan piyasasındaki gösterge benzin fiyatı ile Hindistan limanlarından Rusya'ya nakliye maliyetleri esas alınarak hesaplanacak.

Rusya'nın bazı bölgelerinde son haftalarda benzin ve motorin sıkıntısı yaşanırken, akaryakıt istasyonlarında kuyruklar oluştu ve fiyatlar kısmen yükseldi. Rusya, iç piyasadaki arzı korumak amacıyla benzin ve jet yakıtı ihracatına yasak getirirken dizel yakıt ihracatının da durdurulmasını değerlendiriyor.

Kaynak: AA

Ekonomi, Enerji, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Rusya'dan Benzin Arzını Artıracak Önlemler - Son Dakika

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