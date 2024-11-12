Rusya'dan Yeni Buzkıran: Chukotka Denize İndirildi - Son Dakika
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Ekonomi

Rusya'dan Yeni Buzkıran: Chukotka Denize İndirildi

Rosatom'un Genel Müdürü, Chukotka'nın denize indirilme törenine Putin'in katılımıyla gerçekleştirildi.

12.11.2024 13:47
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Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev, dördüncü seri nükleer buzkıran Chukotka'nın St. Petersburg'da yapılan denize indirilme törenine katıldı.

Rosatom'dan yapılan açıklamaya göre, törende buzkıranın denize indirilmesi talimatı, video konferans yoluyla Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Likhachev, yeni buzkıranların Kuzey Deniz Rotası ve tüm Rus Arktik bölgesinin gelişimi için büyük önem taşıdığını vurgulayarak, "Geçtiğimiz 10 yıl içerisinde bu güzergahlar üzerindeki kargo trafiği yaklaşık on kat artarak her yıl yeni rekorlar kırmaya devam etti. Bu yıl da aynı yükseliş trendini görüyoruz ve kargo trafiği geçen yılın aynı dönemindeki rakamları aştı diyebiliriz. Kargoların batıdan doğuya yönlendirilmesi nedeniyle transit trafik de artıyor. 2024 yılı içerisinde, şimdiye kadar 3 milyon tonun üzerinde kargo transit edildi. Bu geçen yıla göre yüzde 40'lık bir artış anlamına geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Chukotka'nın inşası, denize indirilmesinin ardından suda da devam edecek. Geminin gövde bölümleri ile makine yapım bileşenleri imal edilecek.

Buzkıranın 2026'da hizmete girmesi bekleniyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Rusya'dan Yeni Buzkıran: Chukotka Denize İndirildi - Son Dakika

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