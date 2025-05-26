Rusya Ekonomisi Aşırı Soğuma Riskiyle Karşı Karşıya

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Reşetnikov, Rus ekonomisinde aşırı soğumaya dair riskler gördüklerini söyledi.

Reşetnikov, Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'da konuştu.

Enflasyonun son haftalarda yıllık bazda yüzde 3 ila 4 seviyesine kadar gerilediğine işaret eden Reşetnikov, "Son zamanlarda enflasyonda haftalık veriler aylık verilerden çok farklı değil, verilerdeki dalgalanmalar da azaldı." dedi.

Rusya Merkez Bankasının para politikasına yönelik karalarında söz konusu durumun göz önünde bulundurulması gerektiğini ifade eden Reşetnikov, "Çünkü mevcut şartlarda ekonominin aşırı soğumasıyla ilgili riskleri görüyoruz." diye konuştu.

Rusya Sanayici ve Girişimciler Birliği (RSPP) Başkanı Aleksandr Şohin, 20 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, Rus ekonomisinde teknik resesyon tehlikesinin arttığını söylemişti.

Rusya Merkez Bankası, artan enflasyon nedeniyle politika faizini Ekim 2024'te 200 baz puan artışla yüzde 21'e çıkararak, tüm zamanların en yüksek seviyesine yükseltmişti.