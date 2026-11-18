Rusya Merkez Bankası Başkanı Danışmanı Kirill Tremasov, ülkede akaryakıt fiyatlarındaki artışın enflasyonu doğrudan etkilediğini, halkın enflasyon beklentilerini yükselttiğini ve çok sayıda mal ve hizmette fiyat artışlarına yol açtığını belirtti.

Tremasov, Rusya'nın Yekaterinburg kentinde düzenlenen bir etkinlikte ülke ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Akaryakıt piyasasında yaşanan sorunların enflasyonla mücadeleyi olumsuz etkilediğini anlatan Tremasov, "Akaryakıt krizi, benzin fiyatlarındaki artış nedeniyle enflasyonu doğrudan etkiledi. Halkın enflasyon beklentilerinin yükselmesine ve çok sayıda mal ve hizmette fiyat artışlarına yol açarak dolaylı etkiler de yarattı." dedi.

Tremasov, "katma değer vergisindeki artışa ve bütçe açığındaki büyümeye rağmen akaryakıt krizi yaşanmasaydı Rusya'da enflasyonun 2026 sonunda yüzde 4 hedefine ulaşabileceğini" söyledi. Akaryakıt piyasasındaki durumun istikrara kavuştuğunu aktaran Tremasov, yeni ekonomik şokların yaşanmaması halinde enflasyonun 2027'de yüzde 4 hedefine döneceğinden emin olduklarını kaydetti.

Rusya'da politika faizinin düşürülmesi için de uygun koşulların bulunduğuna işaret eden Tremasov, "Temel senaryomuzda faizleri düşürmek için alanımız var. Bunu yavaş ve kademeli olarak kullanacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Rusya Merkez Bankasının ekim ayında yayımladığı tahminlere göre, ülkede yıllık enflasyonun akaryakıt piyasasındaki gelişmelerin de etkisiyle 2026 sonunda yüzde 7,1 ila 7,6 aralığında gerçekleşmesi, 2027'de ise yüzde 4 hedefine gerilemesi bekleniyor.