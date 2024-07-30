Rusya Merkez Bankası Başkanı: Uluslararası Ödemelerde Kripto Para Kullanımı Başlayabilir - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Rusya Merkez Bankası Başkanı: Uluslararası Ödemelerde Kripto Para Kullanımı Başlayabilir

Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, ülkesinde yıl sonuna kadar uluslararası ödemelerde kripto para kullanılmasının başlayabileceğini söyledi. Nabiullina, dijital rubleyle ilgili çalışmaların devam ettiğini ve dijital rublenin avantajları sayesinde 5 ila 7 yıl içinde hayatın bir parçası haline geleceğine inandıklarını belirtti. Ayrıca, uluslararası ödemelerde kripto paraların kullanımına ilişkin bir yasa tasarısının değerlendirildiğini ve bu yılın sonuna kadar ilk ödemelerin gerçekleşmesinin beklendiğini ifade etti.

30.07.2024 14:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, ülkesinde yıl sonuna kadar uluslararası ödemelerde kripto para kullanılmasının başlayabileceğini söyledi.

Nabiullina, Rusya Federasyon Konseyi'nde yaptığı konuşmada, Rus ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Dijital rubleyle ilgili çalışmaları sürdürdüklerine işaret eden Nabiullina, "Bizim görüşümüze göre, dijital rublenin tamamen ücretsiz transferler ve işletmeler için normalden çok düşük komisyonlar şeklinde insanlar için açık avantajları var. Bu avantajlar sayesinde, dijital rublenin 5 ila 7 yıl içinde hayatımızın alışıldık bir parçası haline geleceğine inanıyoruz." dedi.

Nabiullina, uluslararası ödemeler konusunun devlet ve iş dünyası için önemli bir sorun olduğunu vurgulayarak, "İş dünyası bir çıkış yolu buluyor, ancak vadeler uzarken, maliyetler artıyor. Ödemeler, dolar, avro cinsinden ve SWIFT üzerinden gerçekleştiği sürece yaptırımlara karşı savunmasızdır. Finansal mesajları iletmek için bağımsız kanallar üzerinden ulusal para birimleriyle yapılan ödemelere ilişkin stratejik bir çizgiye geçiyoruz." diye konuştu.

Kripto paraların uluslararası ödemelerde kullanımına ilişkin de değerlendirme yapan Nabiullina, "(Rus parlamentosunun alt kanadı) Duma, kripto paralarla deneysel olarak uluslararası ödemelere izin veren bir yasayı değerlendiriyor. Deneyin şartlarını bakanlıklar ve kurumlarla, iş dünyasıyla görüşüyoruz ve bu tür ilk ödemelerin bu yılın sonuna kadar gerçekleşmesini bekliyoruz." dedi.

Rusya Merkez Bankası, 2021'de hazırladığı raporla ülkede kripto paraların tümüyle yasaklanmasını talep etmişti. Ancak kripto paralar, Ukrayna savaşının ardından Rus bankalarının SWIFT ödeme sisteminden çıkartılması nedeniyle ülkede giderek yaygınlaştı.

Kaynak: AA

Kripto Para, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Rusya Merkez Bankası Başkanı: Uluslararası Ödemelerde Kripto Para Kullanımı Başlayabilir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:22 Düzenleme TBMM’den geçti, başıboş köpekleri ilk toplayan DEM Partili Silvan belediyesi oldu Düzenleme TBMM'den geçti, başıboş köpekleri ilk toplayan DEM Partili Silvan belediyesi oldu
11:51 Olimpiyat Oyunları’nda Türkiye’ye atıcılık branşında ilk madalya Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'ye atıcılık branşında ilk madalya
11:44 Kenan Işık için AKM’de tören düzenleniyor Tabutunun başındaki isim dikkat çekti Kenan Işık için AKM'de tören düzenleniyor! Tabutunun başındaki isim dikkat çekti
11:06 Emniyet müdürü ile doktor arasındaki tartışma hastaneyi karıştırdı Soruşturma başlatıldı Emniyet müdürü ile doktor arasındaki tartışma hastaneyi karıştırdı! Soruşturma başlatıldı
10:39 AK Parti’de transfere Cumhurbaşkanı Erdoğan freni: Biz fırsatçılık yapmayız, bir süre bekleyin AK Parti'de transfere Cumhurbaşkanı Erdoğan freni: Biz fırsatçılık yapmayız, bir süre bekleyin
13:47 Erkek mahkumla cinsel ilişkiye giren İngiliz kadın gardiyan, müebbet hapis cezası ile karşı karşıya kaldı Erkek mahkumla cinsel ilişkiye giren İngiliz kadın gardiyan, müebbet hapis cezası ile karşı karşıya kaldı
12:51 Cemil İpekçi’nin pansiyonunda kanalizasyon patladı Belediyeye seslenip öfke kustu Cemil İpekçi'nin pansiyonunda kanalizasyon patladı! Belediyeye seslenip öfke kustu
11:08 Ticaret Bakanlığı’nın radarından kaçamadı Şeyma Subaşı’na gizli reklam yaptığı gerekçesiyle 550 bin liraceza Ticaret Bakanlığı'nın radarından kaçamadı! Şeyma Subaşı'na gizli reklam yaptığı gerekçesiyle 550 bin liraceza
11:01 İzmir’den sonra bir elektrik faciası daha Malatya’da sokak ortasında ölü bulundu İzmir'den sonra bir elektrik faciası daha! Malatya'da sokak ortasında ölü bulundu
10:51 Şarkıcı Gülşen konserinde yanlışlıkla sinek yuttu Şarkıcı Gülşen konserinde yanlışlıkla sinek yuttu
10:29 Bakanın adıyla sosyal medyada dolandırıcılık: 4 ildeki operasyonda 7 gözaltı Bakanın adıyla sosyal medyada dolandırıcılık: 4 ildeki operasyonda 7 gözaltı
10:16 İsrail’de büyük isyan Aşırı sağcı protestocular askeri üssü bastı İsrail'de büyük isyan! Aşırı sağcı protestocular askeri üssü bastı
10:11 Gizem Özdilli: Babam Yeşilçam’da 22 sinema filmi olan bir aktördü Gizem Özdilli: Babam Yeşilçam'da 22 sinema filmi olan bir aktördü
10:09 Rusya’da düğün gecesi çıplak bir şekilde 15. kattan düşen 23 yaşındaki gelin hayatını kaybetti Rusya'da düğün gecesi çıplak bir şekilde 15. kattan düşen 23 yaşındaki gelin hayatını kaybetti
09:46 Kanada’da uyuşturucu bağımlılarının zombi görüntüleri dehşete düşürdü Kanada'da uyuşturucu bağımlılarının zombi görüntüleri dehşete düşürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2024 14:21:47. #1.13#
SON DAKİKA: Rusya Merkez Bankası Başkanı: Uluslararası Ödemelerde Kripto Para Kullanımı Başlayabilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement