Rusya Merkez Bankası, nakit döviz çekimine yönelik kısıtlamaları 6 ay daha uzattı

Marmaris'teki Yanık Alanlarda Ağaçlandırma Çalışmaları Devam Ediyor

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 2021 ve 2022 yıllarındaki büyük orman yangınlarının ardından yaklaşık 15 bin hektar alan zarar görmüş, milyonlarca ağaç yanmıştı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında yanık alanlara bilgilendirme programı düzenlendi. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda temizleme, teraslama, fidan dikimi ve doğal tohum atımı gibi faaliyetler gerçekleştirildi. Ayrıca, orman işçileri tarafından fidanların dipleri temizlenerek daha sağlıklı büyümeleri sağlanıyor. Yanık alanların imara açılması ise kesinlikle söz konusu değildir.