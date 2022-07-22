Mevcut tüketici fiyat artış oranlarının düşük kalmasının, yıllık enflasyonun daha da yavaşlamasına katkıda bulunduğuna işaret edilen açıklamada, son dönemde hanehalkı ve işletmelerin enflasyon beklentilerinin önemli ölçüde azalarak 2021 ilkbahar dönemi seviyelerine gerilediği kaydedildi.

Kaynak: AA

Banka, Finans, Dünya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Rusya Merkez Bankası'ndan olay faiz indirimi! Yüzde 8 oldu - Son Dakika

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