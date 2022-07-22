Rusya Merkez Bankası'ndan olay faiz indirimi! Yüzde 8 oldu - Son Dakika
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Rusya Merkez Bankası'ndan olay faiz indirimi! Yüzde 8 oldu

22.07.2022 14:04
Rusya Merkez Bankası'ndan olay faiz indirimi! Yüzde 8 oldu

Rusya Merkez Bankası, politika faizini 150 baz puan indirdi. Piyasaların beklentisiyse yüzde 9 yönündeydi. Öte yandan yapılan açıklamada yıllık enflasyonun 2022'de yüzde 12 ile yüzde 15 arasında gerçeklemesinin öngörüldüğü ifade edildi.

Rusya Merkez Bankası, banka yönetim kurulunun faiz oranını düşürme kararı aldı. Açıklamada, kararla birlikte daha önce yüzde 9,5 olan politika faizinin yüzde 8'e indirildiği belirtildi. Piyasaların beklentisi, politika faizinin yüzde 9'a düşürülmesi yönündeydi.

ENFLASYON DÜŞTÜĞÜ BELİRTİLDİ

Mevcut tüketici fiyat artış oranlarının düşük kalmasının, yıllık enflasyonun daha da yavaşlamasına katkıda bulunduğuna işaret edilen açıklamada, son dönemde hanehalkı ve işletmelerin enflasyon beklentilerinin önemli ölçüde azalarak 2021 ilkbahar dönemi seviyelerine gerilediği kaydedildi.

Açıklamada, işletme faaliyetlerindeki düşüşün Rusya Merkez Bankası'nın haziran ayındaki beklentisinden daha yavaş gerçekleştiğine işaret edildi.

Rusya Merkez Bankası'nın 2022'nin ikinci yarısında faiz indirimi gerekliliğini değerlendireceği belirtilen açıklamada, yıllık enflasyonun 2022'de yüzde 12 ile yüzde 15 arasında gerçeklemesinin öngörüldüğü kaydedildi.

BATI YAPTIRIMLARI NEDENİYLE POLİTİKA FAİZİ YÜZDE 20'YE ÇIKARILMIŞTI

Rusya Merkez Bankası, Batılı ülkelerin yaptırımları nedeniyle politika faiz oranını 28 Şubat'ta yüzde 9,5'ten yüzde 20'ye çıkarmıştı.

Banka, 26 Mayıs'ta gerçekleştirdiği toplantıda faizi yüzde 11'e çekmişti. Banka, 10 Haziran'da ise politika faizini yüzde 9,5'e indirmişti.

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Kaynak: AA

Banka, Finans, Dünya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Rusya Merkez Bankası'ndan olay faiz indirimi! Yüzde 8 oldu - Son Dakika

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