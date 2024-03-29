Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, motorin ihracatına yönelik herhangi bir yasak getirmeyi planlamadıklarını söyledi.
Novak, başkent Moskova'da gazetecilere, enerji sektöründeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Rusya'nın bu yılın ikinci çeyreğine yönelik petrolde üretim ve ihracat kısıntısı kararı aldığını anımsatan Novak, "Bildiğiniz gibi üretimi diğer ülkeler kadar düşürmedik. İhracatta kısıtlama yapmıştık. Artık ihracat yerine üretimi düşürme zamanımız geldi." dedi.
Son dönemde insansız hava araçlarının saldırılarına hedef olan Rus petrol rafinelerine ilişkin konuşan Novak, "Şirketlerimiz mevcut kapasite ve üretimini artırdı. Bu da piyasaya daha fazla miktarda benzin ve motorin sürmeyi mümkün kıldı." değerlendirmesinde bulundu.
Novak, motorin ihracatına yönelik herhangi bir yasak getirmeyi planlamadıklarını belirterek, "Yeterince motorin üretiyoruz, iç piyasanın ihtiyaç duyduğunun iki katından fazla. Eğer yasak koyarsak bu motorini koyacak yer bulamayız." diye konuştu.
Rus hükümeti 29 Şubat'ta aldığı kararla, benzin ihracatını 1 Mart'tan itibaren 6 ay süreyle yasaklamıştı.
Son Dakika › Ekonomi › Rusya, motorin ihracatına yasak getirmeyi planlamıyor - Son Dakika
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Kreatif Endüstriler Meclisi tarafından düzenlenen 'Turuncu Konuşalım' etkinliği kapsamında Bursa'da 'Endüstriyel Tasarım ve Yaratıcı Etki' başlıklı bir panel gerçekleştirildi. Panelde, Bursa'nın tasarım vizyonu ve liderliği desteklenirken, yaratıcı fikirlerin gelişeceği ortamların önemi vurgulandı. Ayrıca, endüstriyel tasarımın sektörel sorunları, destekler ve yol haritası da ele alındı.
Ardahan'ın Posof ilçesinde yıllardır özlemi çekilen doğal gaz çalışmaları sona erdi. İlk gazın açılışı yapıldı ve törene yüzlerce kişi katıldı. Posof'a bağlanan doğal gazın açılışı meşalelerle gösterildi.
Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MARSU) tarafından yürütülen "Mardin İçmesuyu Projesi" çalışması sürüyor. Kasımiye-1 ve Kasımiye-2 su depo çalışmalarında incelemelerde bulunan Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkanı Vekili Tuncay Akkoyun, projenin fiziki gerçekleşmesinin yüzde 30'u geçtiğini belirtti. Projenin tamamlanmasıyla Mardin'in günlük insani kullanım su ihtiyacı karşılanacak.
TÜİK'in açıkladığı verilere göre, Balıkesir'de ocak ayında ihracat yüzde 14 azalarak 73 milyon 100 bin dolar, ithalat yüzde 9,2 azalarak 55 milyon 700 bin dolar olarak gerçekleşti. Şubat ayında ise genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 14, ithalat yüzde 26,5 oranında azaldı. Ocak-Şubat döneminde ise ihracat yüzde 8,5 artarken, ithalat yüzde 16 azaldı.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından Yeşilhisar ilçesinde yeni yerleşim yerleri için 6 milyon 850 bin lira maliyet ile içme suyu yatırımının devam ettiğini açıkladı. Büyükkılıç, altyapı yatırımlarının şehrin geleceğini sağlıklı bir şekilde taşımak için hız kesmeden devam edeceğini belirtti.
31 Mart Pazar günü yapılacak yerel seçimler sonrasıyla ilgili ekonomik anlamda çok sayıda iddia ortaya atılırken, bunlara bir yenisi daha eklendi. Sigaraya 1-10 Nisan tarihleri arasında 10 TL'lik dev bir zam geleceği iddia edildi.
Adana'nın 9 ilçesinde yürütülen 'Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi' kapsamında, 64 üreticiye 2 bin 200 dekar tarım arazisi için 22 ton hibe destekli soya tohumu dağıtıldı. İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, dağıtım programında yaptığı konuşmada, Adana'daki üreticinin üreterek 85 milyonu doyurma gibi bir sorumluluğu olduğunu vurguladı ve desteklerin gelecek yıllarda da devam edeceğini belirtti.
Sizin düşünceleriniz neler ?