Rusya'nın en büyük ikinci bankası VTB'nin net karı azaldı - Son Dakika
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Ekonomi

Rusya'nın en büyük ikinci bankası VTB'nin net karı azaldı

Rusya'nın en büyük ikinci bankası VTB'nin net karı, yılın ilk 5 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,2 azalarak 233,4 milyar rubleye geriledi. Banka, bu düşüşün döviz pozisyonunun pozitif olarak yeniden değerlenmesiyle ilgili tek seferlik etkinin varlığından kaynaklandığını belirtti. VTB, güçlü karlılığını istikrarlı aktif kalitesi, dayanıklı bilanço yapısı ve güçlü maliyet verimliliği ile sürdürdüğünü ifade etti ve bu yıl net karının rekor seviyeye ulaşmasını beklediğini açıkladı.

28.06.2024 12:59
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Rusya'nın en büyük ikinci bankası VTB'nin net karı yılın ilk 5 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,2 azalarak 233,4 milyar rubleye (yaklaşık 2,7 milyar dolar) geriledi.

VTB'den yapılan yazılı açıklamada, şirketin bu yılın ilk 5 ayına ilişkin faaliyetlerine ilişkin bilgilere yer verildi.

Söz konusu dönemde, bankanın kredi portföyünün yüzde 8,6 artarak 22,8 trilyon rubleye (yaklaşık 265 milyar dolar) çıktığı belirtilen açıklamada, şirketlere sağlanan kredi tutarının 15,4 trilyon ruble düzeyinde olduğu kaydedildi.

Bankanın net karının yılın ilk 5 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,2 gerileyerek 233,4 milyar rubleye düştüğü bilgisine yer verilen açıklamada, "Geçen yıla göre yaşanan düşüş, 2023 yılının ilk yarısı sonuçlarında döviz pozisyonunun pozitif olarak yeniden değerlenmesiyle ilgili tek seferlik etkinin varlığından kaynaklandı." ifadesi kullanıldı.

VTB Mali İşler Direktörü Dmitriy Pianov, şunları kaydetti:

"İşlerimizde ve kredi portföyümüzdeki önemli büyümenin desteklediği güçlü karlılığı sürdürüyoruz. Bu başarı, istikrarlı aktif kalitesi, dayanıklı bilanço yapısı ve güçlü maliyet verimliliği ile ortaya çıkıyor."

Pianov, bankanın net karının bu yıl rekor seviyeye ulaşmasını beklediklerini ifade etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Rusya'nın en büyük ikinci bankası VTB'nin net karı azaldı - Son Dakika

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