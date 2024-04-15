Rusya'nın en önemli uluslararası ekonomi forumlarından KazanForum, 14-19 Mayıs'ta düzenlenecek - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Rusya'nın en önemli uluslararası ekonomi forumlarından KazanForum, 14-19 Mayıs'ta düzenlenecek

Rusya\'nın en önemli uluslararası ekonomi forumlarından KazanForum, 14-19 Mayıs\'ta düzenlenecek

Rusya'nın KazanForum adlı uluslararası ekonomi forumu, 14-19 Mayıs tarihleri arasında Tataristan'ın başkenti Kazan'da gerçekleştirilecek. Forum, İslam dünyasının ekonomi ve finans alanında önde gelen uluslararası uzmanlarını bir araya getirmeyi hedefliyor. Geçen yıl 57 İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkeden 16 binden fazla ziyaretçiyi ağırlayan forum, Rusya'nın en büyük üç uluslararası ekonomi forumundan biri haline gelmiştir. Forum, İİT ülkeleri ile Rusya Federasyonu bölgeleri arasındaki bağları güçlendirmeyi, İslami finans sistemi kurumlarının gelişimini teşvik etmeyi ve ortak uluslararası projelerin hayata geçirilmesine odaklanmaktadır.

15.04.2024 10:29  Güncelleme: 10:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya'nın en önemli uluslararası ekonomi forumlarından KazanForum, 14-19 Mayıs'ta Tataristan'ın başkenti Kazan'da düzenlenecek.

Forumdan yapılan açıklamaya göre, "Rusya-İslam Dünyası: KazanForum 2024" İslam dünyasının ekonomi ve finans alanında önde gelen uluslararası uzmanlarını bir araya getirmeyi amaçlıyor.

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu 15'inci KazanForum, Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da 14-19 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek.

KazanForum, geçen yıl 57'si İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi 80 ülkeden 16 binden fazla ziyaretçiyi bir araya getirdi. Aynı yıl, forum Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in imzaladığı kararname ile federal statü kazandı ve böylece Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu ve Vladivostok'taki Doğu Ekonomik Forumu ile ülkede her yıl düzenlenen uluslararası ekonomi forumları arasında katılımcı sayısı ve önemi bakımından en büyük üç forumdan biri oldu.

İİT ülkeleri ile Rusya Federasyonu bölgeleri arasında ekonomi, eğitim, sosyal ve kültürel alanlarda bağları güçlendirmeyi amaçlayan forum, aynı zamanda Rusya'da ve dünyada İslami finans sistemi kurumlarının gelişimini teşvik ediyor. Forum, ortak uluslararası proje ve programların hayata geçirilmesine de odaklanıyor.

İslami finans, yatırım, sanayi, lojistik, turizm, teknoloji, uluslararası işbirliği, diplomasi, küçük ve orta ölçekli işletmeler, tıp ve spor gibi başlıklar forumun ana konularını oluşturuyor.

Forum kapsamında, İİT ülkeleri ve Rusya Federasyonu ulusal haber ajansları başkanları ile büyük yayın kuruluşlarının başkanlarının da katılımıyla medya için özel etkinlikler yapılması planlanıyor.

Bu yıl ayrıca helal ürün, hizmet, yatırım ve altyapı projelerinin sunulacağı "Russia Halal Expo" adlı iş fuarı da forumda yer alacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen, Rusya Başbakan Yardımcısı Marat Husnullin, KazanForum'un geçen yıl büyük ilgili gördüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Temsil edilen ülkeler arasında en geniş coğrafya Bağımsız Devletler Topluluğu, Orta Doğu, Afrika, Güney ve Güneydoğu Asya idi. Forum salonlarında rekor sayıda - yaklaşık 200 - etkinlik gerçekleştirildi. Bu etkinlikler 130'dan fazla anlaşmanın imzalanmasıyla sonuçlandı. Forum neticesinde, Rusya'nın pozisyonunun anlaşıldığına ve İslam ülkelerindeki meslektaşlarımızın yapıcı işbirliğine açık olduklarına bir kez daha ikna olduk."

Tataristan Cumhurbaşkanı ve KazanForum Federal Organizasyon Komitesi Başkan Yardımcısı Rüstem Minnihanov da etkinliğin bu yıl 15. kez düzenleneceğine işaret ederek, "Rusya ve İİT ülkeleri KazanForum kapsamında ticari ilişkileri geliştirmek, doğrudan yabancı yatırım için fırsatları görüşmek imkanını bulacaktır, aynı zamanda İslami finans sisteminin işleyişiyle ilgili konuları değerlendirmek için uzmanlar ve iş insanları bir araya gelecektir. Forum Rusya'nın İslam ülkeleri ile diyaloga hazır olduğunu göstermeyi amaçlamaktadır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Rusya Federasyonu, Ekonomi, Rusya, Kazan, Diplomasi, Uluslararası İlişkiler, Medya, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Rusya'nın en önemli uluslararası ekonomi forumlarından KazanForum, 14-19 Mayıs'ta düzenlenecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Huawei, Çin'de Yeni Bir Çip Fabrikası Kuruyor
    01:09 Huawei, Çin'de Yeni Bir Çip Fabrikası Kuruyor

    Huawei yönetimi, Çin'de kapsamlı bir çip fabrikası daha kurmak için çalışmalara başladı. Şirket, çip sektörünün gelişeceğini öngörerek bu alana yapacağı yatırımları artıracak. Şanghay'da yapılacak olan fabrikanın, şirketin çip ihtiyacını karşılaması bekleniyor. Fabrikada üretilecek çiplerin ağırlıklı olarak akıllı telefonlar için kullanılacağı belirtiliyor. Huawei, böylece çip konusunda dışa bağımlılıktan kurtulmayı hedefliyor. Şirketin dev yatırımlarının ürün fiyatlarına etki edebileceği iddia ediliyor.

  • Gözler seçim sonrası ilk kabine toplantısında! İşte masadaki konu başlıkları
    22:04 Gözler seçim sonrası ilk kabine toplantısında! İşte masadaki konu başlıkları

    Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 31 Mart yerel seçimleri sonrası ilk toplantısını yapacak. Toplantıda İran-İsrail gerilimi, sınır ötesindeki terörle mücadele operasyonları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Irak ziyareti ve enflasyonla mücadele başlıkları ele alınacak.


23:25 Selçuk Bayraktar’tan Hakkari fotosuna gelen provokatif yoruma alkış alan yanıt Selçuk Bayraktar'tan Hakkari fotosuna gelen provokatif yoruma alkış alan yanıt
23:19 İsrail’in misilleme saldırısı öncesi İran’dan tehdit: Saniyeler içinde karşılık veririz İsrail'in misilleme saldırısı öncesi İran'dan tehdit: Saniyeler içinde karşılık veririz
23:02 Okan Buruk’tan 4-0’lık maç sonrası çarpıcı Fenerbahçe sözleri Okan Buruk'tan 4-0'lık maç sonrası çarpıcı Fenerbahçe sözleri
22:21 ABD medyası: İsrail’in İran’a saldırısı her an başlayabilir ABD medyası: İsrail'in İran'a saldırısı her an başlayabilir
22:04 Gözler seçim sonrası ilk kabine toplantısında İşte masadaki konu başlıkları Gözler seçim sonrası ilk kabine toplantısında! İşte masadaki konu başlıkları
22:57 AK Parti MKYK üyesi Orhan Miroğlu’ndan Şebnem Bursalı’nın “Istakoz“ paylaşımına tepki AK Parti MKYK üyesi Orhan Miroğlu'ndan Şebnem Bursalı'nın "Istakoz" paylaşımına tepki
22:43 Mauro Icardi’den gol krallığı yarışındaki rakibi Edin Dzeko’ya gönderme Mauro Icardi'den gol krallığı yarışındaki rakibi Edin Dzeko'ya gönderme
22:37 Yine tarihe geçti Okan Buruk rekorlara doymuyor Yine tarihe geçti! Okan Buruk rekorlara doymuyor
22:07 Sen ne yaptın Ziyech Attığı golü görenler ’’Yok artık’’ diyor Sen ne yaptın Ziyech! Attığı golü görenler ''Yok artık'' diyor
21:51 Aslan ikinci yarıda açıldı Galatasaray, Alanyaspor’u deplasmanda 4-0 yendi Aslan ikinci yarıda açıldı! Galatasaray, Alanyaspor'u deplasmanda 4-0 yendi
21:48 ABD Başkanı Biden, Irak Başbakanı ile görüşürken saatiyle oynadı ABD Başkanı Biden, Irak Başbakanı ile görüşürken saatiyle oynadı
20:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile telefonda görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile telefonda görüştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2024 05:41:59. #1.13#
SON DAKİKA: Rusya'nın en önemli uluslararası ekonomi forumlarından KazanForum, 14-19 Mayıs'ta düzenlenecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement