Rusya\'nın en önemli uluslararası ekonomi forumlarından KazanForum, 14-19 Mayıs\'ta düzenlenecek

Ekonomi

Rusya'nın en önemli uluslararası ekonomi forumlarından KazanForum, 14-19 Mayıs'ta Tataristan'ın başkenti Kazan'da düzenlenecek.

Forumdan yapılan açıklamaya göre, "Rusya-İslam Dünyası: KazanForum 2024" İslam dünyasının ekonomi ve finans alanında önde gelen uluslararası uzmanlarını bir araya getirmeyi amaçlıyor.

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu 15'inci KazanForum, Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da 14-19 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek.

KazanForum, geçen yıl 57'si İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi 80 ülkeden 16 binden fazla ziyaretçiyi bir araya getirdi. Aynı yıl, forum Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in imzaladığı kararname ile federal statü kazandı ve böylece Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu ve Vladivostok'taki Doğu Ekonomik Forumu ile ülkede her yıl düzenlenen uluslararası ekonomi forumları arasında katılımcı sayısı ve önemi bakımından en büyük üç forumdan biri oldu.

İİT ülkeleri ile Rusya Federasyonu bölgeleri arasında ekonomi, eğitim, sosyal ve kültürel alanlarda bağları güçlendirmeyi amaçlayan forum, aynı zamanda Rusya'da ve dünyada İslami finans sistemi kurumlarının gelişimini teşvik ediyor. Forum, ortak uluslararası proje ve programların hayata geçirilmesine de odaklanıyor.

İslami finans, yatırım, sanayi, lojistik, turizm, teknoloji, uluslararası işbirliği, diplomasi, küçük ve orta ölçekli işletmeler, tıp ve spor gibi başlıklar forumun ana konularını oluşturuyor.

Forum kapsamında, İİT ülkeleri ve Rusya Federasyonu ulusal haber ajansları başkanları ile büyük yayın kuruluşlarının başkanlarının da katılımıyla medya için özel etkinlikler yapılması planlanıyor.

Bu yıl ayrıca helal ürün, hizmet, yatırım ve altyapı projelerinin sunulacağı "Russia Halal Expo" adlı iş fuarı da forumda yer alacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen, Rusya Başbakan Yardımcısı Marat Husnullin, KazanForum'un geçen yıl büyük ilgili gördüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Temsil edilen ülkeler arasında en geniş coğrafya Bağımsız Devletler Topluluğu, Orta Doğu, Afrika, Güney ve Güneydoğu Asya idi. Forum salonlarında rekor sayıda - yaklaşık 200 - etkinlik gerçekleştirildi. Bu etkinlikler 130'dan fazla anlaşmanın imzalanmasıyla sonuçlandı. Forum neticesinde, Rusya'nın pozisyonunun anlaşıldığına ve İslam ülkelerindeki meslektaşlarımızın yapıcı işbirliğine açık olduklarına bir kez daha ikna olduk."

Tataristan Cumhurbaşkanı ve KazanForum Federal Organizasyon Komitesi Başkan Yardımcısı Rüstem Minnihanov da etkinliğin bu yıl 15. kez düzenleneceğine işaret ederek, "Rusya ve İİT ülkeleri KazanForum kapsamında ticari ilişkileri geliştirmek, doğrudan yabancı yatırım için fırsatları görüşmek imkanını bulacaktır, aynı zamanda İslami finans sisteminin işleyişiyle ilgili konuları değerlendirmek için uzmanlar ve iş insanları bir araya gelecektir. Forum Rusya'nın İslam ülkeleri ile diyaloga hazır olduğunu göstermeyi amaçlamaktadır." ifadelerini kullandı.