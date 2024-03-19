Rusya'nın petrol ve doğal gaz dışı gelirleri artıyor

Rusya Federal Vergi Servisi (FNS) Başkanı Danil Yegorov, Rusya'nın petrol ve doğal gaz dışı konsolide bütçe gelirlerinin 2023'te bir önceki yıla göre yüzde 16 artarak 28,3 trilyon rubleye (yaklaşık 308 milyar dolara) yükseldiğini belirtti.
Yegorov, başkent Moskova'da FNS yetkilileriyle gerçekleştirdiği toplantıda, Rusya bütçesindeki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.
Rusya bütçe sistemindeki gelirlerin bu yıl 52,5 trilyon rubleye (yaklaşık 571 milyar dolar) ulaşmasını beklediklerini ifade eden Yegorov, söz konusu seviyenin geçen yıla göre yüzde 12 artış anlamına geldiğini söyledi.
Petrol ve doğal gaz dışı gelirlerin geçen yıl arttığını anlatan Yegorov, "Petrol ve doğal gaz dışı konsolide bütçe gelirlerimiz 2023'te bir önceki yıla göre yüzde 16 artarak 28,3 trilyon rubleye çıktı. Petrol ve gaz dışı gelirlerin konsolide bütçedeki payı geçen yıl 2022'ye göre yüzde 73'ten yüzde 78'ye yükseldi." dedi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 13 Mart'ta yaptığı açıklamada, ülkesinde daha çok gelire sahip şirketlerden ve kişilerden daha fazla vergi alınmasına yönelik "daha adil" bir vergi düzenlemesi yapacaklarını söylemişti.
Rusya'da hükümet de enerji alanında Batı pazarlarındaki payının düşmesi nedeniyle başta tarım ve sanayi olmak üzere petrol ve doğal gaz dışı sektörlere yatırımları artırmak istiyor.
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Hatay'da gerçekleştirilen bir programda yaptığı konuşmada, bugün çekilecek kura ile 76 bin konutun dağıtımının gerçekleştirileceğini açıkladı. Bakan Özhaseki ayrıca, Hatay'a yapılan yatırımlar hakkında bilgi vererek, depremden bu yana 224 milyar TL'lik yatırım yapıldığını belirtti.
Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, Ticaret ve Sanayi Odası Genç Girişimciler Kurulu üyeleriyle iftarda bir araya geldi. Başkan Alan'ın ev sahipliğinde bir araya gelen genç girişimciler, sorunları ve çözüm yollarını istişare etti. İftar sonrası yapılan toplantıda, şehrin sorunlarına yönelik çözüm önerileri sunuldu ve gelecekte Elazığ'ı yönetecek gençlerin yetişmesi hedeflendi.
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Adıyaman'da deprem sonrası sigortalı çalışan sayısının arttığını açıkladı. Deprem öncesi 73 bin olan sigortalı çalışan sayısı depremde 34 bine düşmüşken, şu anda Adıyaman'da 82 bin sigortalı çalışan bulunmaktadır. Bakan Işıkhan, deprem sonrası yapılan desteklerin ve teşviklerin bu artışta önemli bir rol oynadığını belirtti.
Dardanel, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ile yaptığı protokol kapsamında, Kalabaklı ve Çanakalan köylerinde 10 bin kızılçam fidanıyla 'Dardanel 40. Yıl Hatıra Ormanı' oluşturdu. Şirketin yönetim kurulu başkanı Niyazi Önen, törende yaptığı konuşmada, Dardanel'in 40 yıldır üretim yaparak Türkiye'nin ekonomisine katkı sağladığını belirtti. Çanakkale Valisi İlhami Aktaş da Dardanel'in önemli bir marka olduğunu vurgulayarak, aileye teşekkür etti.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,54 değer kazanarak 8.852,28 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 3,13, holding endeksi yüzde 1,32 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,28 ile bilişim, en çok kaybettiren ise yüzde 5,06 ile spor oldu. Küresel piyasalarda, Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) negatif faiz dönemine son vermesiyle fiyatlamalar zorlaşmaya devam ederken, yarın ABD Merkez Bankası'nın (Fed) açıklayacağı para politikası kararları öncesi yoğun makroekonomik veri takvimi yatırımcıların odağında bulunuyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Adıyaman'da deprem öncesi 73 bin olan sigortalı çalışan sayısının depremde 34 bine düştüğünü, şimdi ise 82 bine yükseldiğini kaydetti. Bakan Işıkhan, depremden en çok etkilenen illerden birisi olan Adıyaman'da yaraların hızla sarıldığını ve kentin ayağa kalktığını vurguladı.
Karadeniz'de sezonun en bereketli dönemi yaşanırken, balık fiyatlarının Ramazan öncesine göre daha ucuz olmasına rağmen vatandaşların balığa ilgisi azaldı. Balıkçılar, istavritin kilosunun 40-50 TL olduğunu belirtirken, satışların durgun olduğunu ve balığın tercih edilmediğini ifade etti.
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