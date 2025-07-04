Rusya'nın Refah Fonu Rezervleri Artışta

Rusya'nın Ulusal Refah Fonu'ndaki rezervleri, haziranda aylık bazda yüzde 12 artarak 13,1 trilyon rubleye (yaklaşık 165,9 milyar dolar) çıktı.
Rusya Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, Ulusal Refah Fonu'nun durumuna ilişkin detaylara yer verildi.
Fon hacminin haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 12 arttığı belirtilen açıklamada, toplam hacmin 1 Temmuz itibarıyla 13,1 trilyon rubleye yükseldiği bildirildi.
Açıklamada, rezervlerin Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'ya (GSYH) oranının yüzde 5,9 seviyesinde olduğu kaydedildi.
Ülkenin Ulusal Refah Fonu'nda altın ve yuan cinsinden varlıklar bulunuyor.
Rusya, Ulusal Refah Fonu'ndaki dolar varlıklarını Temmuz 2021'de, sterlin ve yen varlıklarını 2022'de, avro varlıklarını ise Ocak 2024'te sıfırlamıştı.
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