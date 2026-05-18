Rusya'nın Uçuş Ağı Daralıyor

18.05.2026 16:48
2026 yazında Rusya'dan doğrudan uçuş yapılabilen ülke sayısı, SSCB döneminin 3'te 1'ine düşecek.

Rusya Tur Operatörleri Birliğince (ATOR) Rusya'dan 2026 yaz sezonunda doğrudan uçuş yapılabilen ülke sayısının, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliğinin (SSCB) "demir perde" dönemindeki seviyenin yaklaşık 3'te 1'ine gerileyeceği bildirildi.

ATOR'dan yapılan yazılı açıklamada, bu yılın yaz sezonunda Rusya'dan aktarmasız uçuşlarla 31 ila 32 ülkeye gidilebileceği belirtildi.

Söz konusu sayının, 2025-2026 kış tarifesindeki 43 ülkeye kıyasla yaklaşık yüzde 25 daha düşük olduğuna işaret edilen açıklamada, "Sovyetler Birliği'ndeki demir perde döneminde bile yurt dışı uçuş ağı çok daha genişti." denildi.

Açıklamada, Aeroflot'un 1980'li yılların başında yaklaşık 80-90 yurt dışı destinasyona uçtuğu belirtilerek, yaz sezonunda bazı hatların mevsimsellik, yakıt ve jeopolitik faktörler ile Orta Doğu'daki krize bağlı kısıtlamalar nedeniyle uçuş ağından çıktığı ifade edildi.

Rusya'dan doğrudan uçuş yapılabilecek başlıca ülkeler arasında Türkiye'nin de bulunduğu bilgisine yer verilen açıklamada, Çin, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Tayland, Vietnam, Hindistan, Endonezya, Kazakistan, Özbekistan, Ermenistan, Azerbaycan, Belarus, Gürcistan, Maldivler, Fas, Moğolistan, Sırbistan ve Etiyopya'ya da doğrudan uçuşların bulunduğu kaydedildi.

Bu arada, Rusya ve Avrupa Birliği, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ardından hava sahalarını karşılıklı olarak birbirlerine kapatmıştı.

Kaynak: AA

