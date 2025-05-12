Rusya'nın Ulusal Refah Fon'u Rezervleri Artış Gösterdi

Rusya'nın Ulusal Refah Fonu'ndaki rezervleri, nisanda önceki aya göre yüzde 0,34 artarak 11,79 trilyon rubleye (yaklaşık 145,7 milyar dolar) çıktı.

Rusya Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, Ulusal Refah Fonu'nun durumuna ilişkin detaylara yer verildi.

Fon hacminin nisanda, bir önceki aya kıyasla yüzde 0,34 arttığı belirtilen açıklamada, toplam hacmin 1 Mayıs itibarıyla 11,79 trilyon rubleye yükseldiği bildirildi.

Açıklamada, rezervlerin GSYH'ye oranının yüzde 5,5 seviyesinde olduğu kaydedildi.

Ülkenin Ulusal Refah Fonu'nda altın ve yuan cinsinden varlıklar bulunuyor.

Rusya, Ulusal Refah Fonu'ndaki dolar varlıklarını Temmuz 2021'de, sterlin ve yen varlıklarını 2022'de, avro varlıklarını ise Ocak 2024'te sıfırlamıştı.