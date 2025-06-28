Rusya ve Mali'den Nükleer İşbirliği - Son Dakika
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Ekonomi

Rusya ve Mali'den Nükleer İşbirliği

28.06.2025 11:43
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Rusya ve Mali, nükleer enerjinin barışçıl kullanımı için anlaşma imzaladı. Teknoloji geliştirecekler.

Rusya ve Mali, nükleer enerjinin barışçıl kullanımı amacıyla işbirliği anlaşması imzaladı.

Rosatom'dan yapılan açıklamaya göre, işbirliğiyle Mali'de nükleer teknolojilerin daha da geliştirilmesi amaçlanıyor.

Mali Geçiş Dönemi Başkanı Assimi Goita'nın Moskova'yı resmi ziyareti sırasında, Rusya ve Mali hükümetleri arasında nükleer enerjinin barışçıl kullanımına yönelik işbirliği anlaşması imzalandı.

Anlaşmaya, Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un Genel Müdürü Aleksey Likhachev ile Mali Enerji ve Su Kaynakları Bakanı Boubacar Diane imza attı.

Anlaşma, Mali'nin nükleer altyapısının uluslararası standartlara uygun olarak kurulması ve geliştirilmesinin desteklenmesi, nükleer ve radyasyon güvenliğinin düzenlenmesi, endüstri, tıp ve tarımda radyoizotopların üretimi ve uygulanması, radyasyon teknolojileri ve nükleer tıpta işbirliğinin yanı sıra nükleer sektördeki uzmanların eğitimi, öğretimi ve mesleki gelişimini kapsıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Likhachev, anlaşmanın Rusya ve Mali arasındaki stratejik ortaklıkta önemli bir dönüm noktasını temsil ettiğini belirterek, "Mali'nin enerji ve bilimsel alanlarındaki sürdürülebilir büyümesini desteklemek için uzmanlığımızı ve teknolojilerimizi sunmaktan gurur duyuyoruz. Barışçıl nükleer enerji alanındaki ortak çabalarımız her iki ülke için de geniş kapsamlı fırsatlar yaratıyor, dostluğu ve karşılıklı güveni güçlendirmeye yardımcı oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Teknoloji, Güvenlik, Politika, Ekonomi, Enerji, Rusya, Son Dakika

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