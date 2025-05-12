Rusya ve Vietnam Nükleer Anlaşma İmzaladı

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom ve Vietnam, nükleer teknolojilerin geliştirilmesi konusunda anlaşma imzaladı.

Rosatom'dan yapılan açıklamaya göre, 2030'a kadar olan dönemi kapsayan anlaşmaya, Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev ile Vietnam Bilim ve Teknoloji Bakanı Nguyen Manh Hung imza attı.

Anlaşma, nükleer bilim ve teknoloji merkezi inşasını, da Lat'taki araştırma reaktörüne yakıt tedarikini, Vietnam'ın hızlı nötron araştırma reaktörü olan MBIR temelindeki Uluslararası Araştırma Merkezi Konsorsiyumu'na katılımını ve Vietnam'ın nükleer enerji sektörü için personel yetiştirilmesini kapsıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev, Sovyet uzmanların 1980'lerde Amerikalılar tarafından inşa edilen araştırma reaktörünü yeniden başlattığını şimdiyse Vietnamlı uzmanların Rosatom'a yeni bir araştırma reaktörü siparişi verdiğini belirtti.

Likhachev, Ho Chi Minh'e yakın Dong Nai eyaletinde sahaya çıktıklarını güçlü, modern ve Güneydoğu Asya'daki en iyi araştırma reaktörüne sahip olacaklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Meslektaşlarımızı gelecek vaat eden çok amaçlı hızlı reaktörümüzde araştırma yapmak üzere Dimitrovgrad'a davet ediyoruz. Ayrıca bu ziyaret, iş birliğinde yeni bir aşamaya yani büyük nükleer güç santrali kurma projesine geçişi simgeliyor. Biz 'en çok tercih edilen' ürünümüz olan VVER-1200 reaktörünü sunuyoruz. Elbette teknik detayların netleştirilmesi ve finansal destek için görüşmeler yapılıyor. Bugün bu müzakereler başladı. Güneydoğu Asya'da amiral gemisi niteliğinde bir güç reaktörü inşa etmek bizim için kesinlikle büyük bir onur ve sorumluluk olacak, ancak burada yolculuğun henüz başındayız."