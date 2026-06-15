Rüzgar Enerjisinde Zirve: 15 Bin Megavat - Son Dakika
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Rüzgar Enerjisinde Zirve: 15 Bin Megavat

15.06.2026 10:44
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Türkiye rüzgar enerjisi kurulu gücünü nisan sonunda 15 bin megavata çıkararak yüzde 12'lik pay elde etti.

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 2002 yılında 19 megavatla toplam elektrik kurulu gücünün binde birine sahip olan rüzgar enerjisinin, nisan ayı sonunda tam yüzde 12 ile 15 bin megavatı aşarak zirve yaptığını duyurdu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, '15 Haziran Dünya Rüzgar Günü' nedeniyle açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; 2002 yılında 19 megavat ile toplam elektrik kurulu gücünün binde birine sahip olan rüzgar, nisan sonu itibarıyla 15 bin 75 megavata ulaşarak yüzde 12'lik bir pay elde etti. Rüzgar enerjisindeki bu atılımda kamunun düzenleyici rolü ile yerli ve yabancı yatırımcılar önemli rol oynadı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, her yıl en az 2 bin megavatlık Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) yarışması yapıyor. Yeni YEKA modeli ile 2024 ve 2025'te toplam 3 bin 800 megavatlık yeni kapasite tahsis edildi. Bu yıl da bin 500 megavatı rüzgar olmak üzere toplam 2 bin megavatın üzerinde yeni YEKA yarışması düzenlenecek. Bakanlık ayrıca, 'offshore' olarak ifade edilen deniz üstü rüzgar alanında da önemli bir çalışma başlattı. Saros Körfezi, Gökçeada, Bozcaada ve Edremit açıklarında dört ayrı offshore sahası belirlendi. İzin süreçlerinin tamamlanmasının ardından Türkiye'nin ilk deniz üstü rüzgar YEKA yarışması yapılacak.

'140 BİN MEGAVATLIK BİR POTANSİYELİMİZ VAR'

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin 2035 yılında 'rüzgar ve güneşte 120 bin megavat' hedefi olduğunu hatırlatarak, "2035 yılına kadar offshore rüzgarda 5 bin megavatlık kurulu güce ulaşmak istiyoruz" dedi.

Karada veya denizde, nerede olursa olsun ülke kaynaklarını milletin hizmetine sunmaya gayret ettiklerini kaydeden Bakan Bayraktar, "Rüzgarda 140 bin megavatlık bir potansiyelimiz var. Bu potansiyeli harekete geçirmek için daha çok çalışacağız. Rüzgar türbinleri, ülkemizin enerjide bağımsızlığının en güçlü simgelerinden biri olmaya devam edecek. Halihazırda rüzgar türbinlerinde yüzde 60'ın üzerinde yerlilik oranına eriştik. Kule, jeneratör ve kanat üretimindeki yerlilik oranımız ise yüzde 70'in üzerine çıktı. Bugün artık sadece enerji tüketen değil; yerli ve milli imkanlarla teknoloji geliştiren, komponent üreten ve bunu ihraç eden bir ülkeyiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Ekonomi Rüzgar Enerjisinde Zirve: 15 Bin Megavat - Son Dakika

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