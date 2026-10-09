S&P, İngiltere'nin kredi notunu AA/A-1+ olarak teyit etti, görünüm durağan kaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

S&P, İngiltere'nin kredi notunu AA/A-1+ olarak teyit etti, görünüm durağan kaldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

S&P, İngiltere'nin kredi notunu AA/A-1+ seviyesinde teyit ederken not görünümünü durağan olarak korudu. Kuruluş, durağan görünümün enerji şokuna karşı ekonomik dayanıklılığı yansıttığını, risklerin ise yüksek kamu borcu ve mali kısıtlarla dengelendiğini bildirdi.

NEW Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poor's (S&P), İngiltere'nin kredi notunu "AA/A-1+" seviyesinde teyit ederken, not görünümünü "durağan" olarak korudu.

S&P, İngiltere ekonomisine ilişkin değerlendirmesini açıkladı.

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, İngiltere'nin uzun ve kısa vadeli, yabancı ve yerel para cinsinden kredi notunun "AA/A-1+" seviyesinde teyit edildiği bildirildi.

Not görünümünün ise durağan olarak korunduğu kaydedilen açıklamada, "Durağan görünüm, Orta Doğu'daki çatışmalardan kaynaklanan enerji şoku karşısında İngiltere ekonomisinin dayanıklılığını koruduğu ve korumaya devam edeceği, büyümenin ise makul ölçüde güçlü kalacağı yönündeki değerlendirmemizi yansıtıyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, bu durumun ülkenin kısıtlı mali durumu, yüksek kamu borç seviyeleri ve borç servisi harcamaları da dahil olmak üzere yüksek kamu harcamalarından kaynaklanan risklerle dengelendiği aktarıldı.

İngiltere'de reel Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) büyümesinin bu yıl yüzde 1,3 olmasının beklendiği bildirilen açıklamada, 2027-2029 döneminde ise ortalama yüzde 1,4 büyüme tahmin edildiği belirtildi.

Açıklamada, Maliye Bakanlığının yüksek enerji fiyatlarına karşı hedefli destekler sağlaması nedeniyle 2026 mali yılında genel devlet bütçe açığının yüzde 4,8 düzeyinde olacağının, 2027-2029 döneminde ise mali konsolidasyonun süreceğinin öngörüldüğü ifade edildi.

Yüksek hidrokarbon fiyatlarının enflasyonu etkilemeyi sürdürdüğüne işaret edilen açıklamada, İngiltere Merkez Bankasının (BoE) 2026'nın sonlarında politika faizini 0,25 puan artırmasının beklendiği bildirildi.

Kaynak: AA
İngiltereEkonomiEnerjiFinansKamuSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Göktaş’a yönelik iddialar Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kızdırdı: Ellerine ne tutuşturulsa saldırıyorlar Bakan Göktaş'a yönelik iddialar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı: Ellerine ne tutuşturulsa saldırıyorlar
5 milyarlık servete el konuldu 86 arsa, 34 tarla, 18 ev, 7 dükkan... 5 milyarlık servete el konuldu! 86 arsa, 34 tarla, 18 ev, 7 dükkan...
TFF’den açıklama: Montella ile yollar ayrıldı TFF'den açıklama: Montella ile yollar ayrıldı
Kırıkkale rüşvet operasyonunda polis memuru ve mübaşir tutuklandı Kırıkkale rüşvet operasyonunda polis memuru ve mübaşir tutuklandı
Aşk-ı Memnu’nun Cemile’sine bir de şimdi bakın Son hali şaşırttı Aşk-ı Memnu'nun Cemile'sine bir de şimdi bakın! Son hali şaşırttı
İşte Montella’nın yerine düşünülen 2 iddialı isim İşte Montella'nın yerine düşünülen 2 iddialı isim
00:30
Sosyal medyaya yeni düzenleme 15 yaşından küçük çocuklar giremeyecek
Sosyal medyaya yeni düzenleme! 15 yaşından küçük çocuklar giremeyecek
22:46
7.7 ile sallanan Panama’dan felaket görüntüleri
7.7 ile sallanan Panama'dan felaket görüntüleri
21:59
Galatasaray, 10 kişi kaldığı maçta son anlarda attığı gollerle güldü
Galatasaray, 10 kişi kaldığı maçta son anlarda attığı gollerle güldü
21:44
Panama’da 7.6 büyüklüğünde deprem Çok sayıda ülke için tsunami uyarısı
Panama'da 7.6 büyüklüğünde deprem! Çok sayıda ülke için tsunami uyarısı
21:25
AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Özgür Özel’e çok sert tepki: En yüksek mücadele seviyesine geçiyoruz
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Özgür Özel'e çok sert tepki: En yüksek mücadele seviyesine geçiyoruz
20:27
İşte Montella’nın yerine düşünülen 2 iddialı isim
İşte Montella'nın yerine düşünülen 2 iddialı isim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2026 00:39:05. #.0.3#
SON DAKİKA: S&P, İngiltere'nin kredi notunu AA/A-1+ olarak teyit etti, görünüm durağan kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei