Sabancı Vakfı'ndan Yeni Hibe Programı Başvuruları Sona Erdi

Sabancı Vakfı'nın 20 yıllık hibe deneyimi ve sivil toplumun ihtiyaçlarından hareketle yenilediği güven temelli hibe programının başlangıç aşaması "Konsept Not" başvuruları sona erdi.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, "Nitelikli ve Kapsayıcı Eğitim" temasıyla açılan Etki Ortakları Hibesi programının Konsept Not aşamasına Türkiye'nin 7 bölgesindeki 48 ilden toplam 247 başvuru yapıldı.

Değerlendirme sürecinin ardından seçilen kurumlar, 6 Nisan'a kadar tam başvuru aşamasına davet edilirken, program kapsamında desteklenecek projeler de 26 Haziran'da açıklanacak.

İki aşamalı yapısıyla kurumların başvuru sürecindeki yükünü azaltan programda değerlendirmeyi geçen projeler, tam başvurularını çevrim içi iletebilecek.

Program başvurularının 191'i dernek, 40'ı vakıf ve 16'sı kooperatiflerden yapıldı. Başvuruların yoğunlaştığı beş şehir ise İstanbul (65), Ankara (39), İzmir (19), Kocaeli (13) ve Hatay (10) oldu.

Açık Çağrılı Hibe Programı'na yapılan başvuruların önemli bir bölümü, sahada yeni model ve yöntemler geliştirmeye odaklanan projelerden oluştu. Bunu, mevcut çalışmaların geliştirilmesini veya daha geniş alanlara yaygınlaştırılmasını hedefleyen projeler izledi.

Başvuruların büyük çoğunluğunda programın üç hedefi "Nitelikli ve Kapsayıcı Öğrenme Deneyiminin Artırılması", "Öğrencinin İyi Olma Halinin Desteklenmesi" ve "Öğretmenin Güçlenmesi" birlikte ele alındı.

Başvuran 247 kurumun 176'sını programa yeni katılan kuruluşlar oluşturdu. Bu durum, yenilenen programın geniş bir sivil toplum kitlesine ulaştığını ve yeni kurumların da sürece dahil olduğunu gösterdi. Başvuru formlarında paylaşılan yıllık bütçe ve faaliyet süresi verileri, programa faaliyetlerinin başlangıç yıllarında yer alan birçok sivil toplum kuruluşunun da başvurduğunu ortaya koydu.

Her bir proje 10 milyon liraya varan hibe desteği

Hibe ilişkisini güven temelli yaklaşımla, karşılıklı öğrenme ve uzun vadeli etki odağında ele alan program kapsamında seçilecek projeler 3 yıl boyunca desteklenecek. Programa kabul edilen her bir projeye üç yılın tamamı için 7 milyon lira ile 10 milyon lira arasında hibe desteği sağlanacak.

Programın, sivil toplum kuruluşlarının sahadaki çalışmalarını güçlendirmesi ve eğitim alanında kalıcı etki yaratacak uygulamaların yaygınlaşmasına katkı sunması hedefleniyor.

Öte yandan, program kapsamında desteklenecek projeler, vakıf ekipleri, alan uzmanları ve saha deneyimine sahip kişilerin yanı sıra öğretmenler ve okul yöneticileri gibi eğitim alanındaki aktörlerin de yer aldığı çok paydaşlı ve katılımcı bir değerlendirme süreciyle belirlenecek.