Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sabancı Vakfı'ndan Yeni Hibe Programı Başvuruları Sona Erdi

17.03.2026 10:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sabancı Vakfı, 'Nitelikli ve Kapsayıcı Eğitim' temalı hibe programına 247 başvuru aldı.

Sabancı Vakfı'nın 20 yıllık hibe deneyimi ve sivil toplumun ihtiyaçlarından hareketle yenilediği güven temelli hibe programının başlangıç aşaması "Konsept Not" başvuruları sona erdi.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, "Nitelikli ve Kapsayıcı Eğitim" temasıyla açılan Etki Ortakları Hibesi programının Konsept Not aşamasına Türkiye'nin 7 bölgesindeki 48 ilden toplam 247 başvuru yapıldı.

Değerlendirme sürecinin ardından seçilen kurumlar, 6 Nisan'a kadar tam başvuru aşamasına davet edilirken, program kapsamında desteklenecek projeler de 26 Haziran'da açıklanacak.

İki aşamalı yapısıyla kurumların başvuru sürecindeki yükünü azaltan programda değerlendirmeyi geçen projeler, tam başvurularını çevrim içi iletebilecek.

Program başvurularının 191'i dernek, 40'ı vakıf ve 16'sı kooperatiflerden yapıldı. Başvuruların yoğunlaştığı beş şehir ise İstanbul (65), Ankara (39), İzmir (19), Kocaeli (13) ve Hatay (10) oldu.

Açık Çağrılı Hibe Programı'na yapılan başvuruların önemli bir bölümü, sahada yeni model ve yöntemler geliştirmeye odaklanan projelerden oluştu. Bunu, mevcut çalışmaların geliştirilmesini veya daha geniş alanlara yaygınlaştırılmasını hedefleyen projeler izledi.

Başvuruların büyük çoğunluğunda programın üç hedefi "Nitelikli ve Kapsayıcı Öğrenme Deneyiminin Artırılması", "Öğrencinin İyi Olma Halinin Desteklenmesi" ve "Öğretmenin Güçlenmesi" birlikte ele alındı.

Başvuran 247 kurumun 176'sını programa yeni katılan kuruluşlar oluşturdu. Bu durum, yenilenen programın geniş bir sivil toplum kitlesine ulaştığını ve yeni kurumların da sürece dahil olduğunu gösterdi. Başvuru formlarında paylaşılan yıllık bütçe ve faaliyet süresi verileri, programa faaliyetlerinin başlangıç yıllarında yer alan birçok sivil toplum kuruluşunun da başvurduğunu ortaya koydu.

Her bir proje 10 milyon liraya varan hibe desteği

Hibe ilişkisini güven temelli yaklaşımla, karşılıklı öğrenme ve uzun vadeli etki odağında ele alan program kapsamında seçilecek projeler 3 yıl boyunca desteklenecek. Programa kabul edilen her bir projeye üç yılın tamamı için 7 milyon lira ile 10 milyon lira arasında hibe desteği sağlanacak.

Programın, sivil toplum kuruluşlarının sahadaki çalışmalarını güçlendirmesi ve eğitim alanında kalıcı etki yaratacak uygulamaların yaygınlaşmasına katkı sunması hedefleniyor.

Öte yandan, program kapsamında desteklenecek projeler, vakıf ekipleri, alan uzmanları ve saha deneyimine sahip kişilerin yanı sıra öğretmenler ve okul yöneticileri gibi eğitim alanındaki aktörlerin de yer aldığı çok paydaşlı ve katılımcı bir değerlendirme süreciyle belirlenecek.

Kaynak: AA

Sivil Toplum, İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2026 10:51:40. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.