Şahin, ihracat destekleri ve teşviklerini anlattı - Son Dakika
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Şahin, ihracat destekleri ve teşviklerini anlattı

17.10.2022 15:08
Şahin, ihracat destekleri ve teşviklerini anlattı

ticarete başlayan KOBİ sayısının artmasını amaçlıyor" dedi.

ticarete başlayan KOBİ sayısının artmasını amaçlıyor" dedi.

Bilsoft Yazılım Finans Müdürü Uğur Şahin, ihracat destekleri ve teşvikleriyle ilgili bilgiler verdi. Şahin, "İhracat destek ve teşvikleri yani diğer adıyla dış ticaret teşvikleri çeşitli devlet kurumlarının, firmaları ihracata hazırlaması, marka bilincini uluslararası pazarlara taşıması, girdiği pazarda kalıcı olması ve sürdürülebilir bir dış ticaret stratejisi oluşturulması için veriliyor. İhracat destek ve teşviklerinde KOBİ'lerin yurt dışında yer alacakları pazarlara açılabilme becerilerini ve kabiliyetlerini geliştirmesini, dış ticaretteki paylarını artırmalarını, uluslararası rekabetin aktörleri haline gelmelerini, ihracata başlayan esnaf sayısında artış olmasını ve e-ticarete başlayan KOBİ sayısının artmasını amaçlıyor" dedi.

Ticaret Bakanlığı ihracat desteklerine de değinen Şahin, "Bakanlık destekleri mal ve hizmet ihracatına yönelik olmak üzere iki farklı şekilde ele alıyor. Bunlar hem destek başlıkları hem de destek tutarları olarak farklılık göstermekte" diyerek hangi alanlara dikkat çekildiğinin de altını çizdi.

İhracat destekleri ile e-ihracat ve mikro ihracat desteklerini de kapsadığını belirten Bilsoft Yazılım Finans Müdürü Şahin, yurtdışı ofis, depo, showroom, mağaza kira desteği, yurtdışı reklam ve tanıtım desteği pazara giriş belgeleri - kalite test analiz belgeleri desteği, yurtdışı marka tescil desteği gibi birçok alanda destek verildiğini ve Bilsoft Yazılım olarak KOBİ'lerin e-Dönüşüm sürecinde iş ve finans yükünü en aza indirgemeyi amaçladıklarını, e-Fatura/e-Arşiv faturalarının yanı sıra e-İhracat faturalarını kesmeye de olanak tanıdıklarını söyleyerek konuşmasını sonlandırdı. - DÜZCE

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Kaynak: İHA

Uğur Şahin, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Şahin, ihracat destekleri ve teşviklerini anlattı - Son Dakika

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