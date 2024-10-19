Sahte vergi borcu e-postalarına dikkat! - Son Dakika
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Ekonomi

Sahte vergi borcu e-postalarına dikkat!

Hazine ve Maliye Bakanlığı, vatandaşları sahte 'vergi borcunuz var' e-postalarına karşı uyardı. İşlemlerin resmi internet sitesi ve GİB Mobil uygulaması üzerinden yapılmasını istedi.

19.10.2024 11:46
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Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), sahte "vergi borcunuz var" e-postalarına karşı vatandaş ve mükellefleri uyararak, işlem ve ödemelerin Başkanlığın resmi internet sitesi, Dijital Vergi Dairesi ve GİB Mobil uygulaması veya anlaşmalı bankalar aracılığıyla yapılması gerektiğini bildirdi.

BAKANLIK UYARIYOR

Başkanlığın internet sitesinden konuya ilişkin açıklama yapıldı. Bazı ulusal medya organlarında yer alan haberler ile Başkanlığa yapılan başvuru ve şikayetlerden, vatandaşlara ve mükelleflere Başkanlık adına sahte e-posta gönderilerek, vergi borçlarının olduğunun ve ödemeleri için Başkanlığın Dijital Vergi Dairesinin internet sayfasının (https://dijital.gib.gov.tr) kopyalanarak oluşturulan sahte bir siteye yönlendirilerek dolandırıcılık girişimlerinde bulunulduğunun anlaşıldığı bildirildi.

İNSANLAR SAHTE İNTERNET SİTELERİNE YÖNLENDİRİLİYOR

Bu şekilde gönderilen e-postalarla mükelleflerin sahte internet adreslerine yönlendirildikleri ve kredi kartı ile şahsi bilgilerinin ele geçirilmeye çalışıldığı ifade edilen açıklamada, söz konusu veya benzeri yöntemler kullanılarak maddi menfaat temin etmeye veya kredi kartı bilgilerini elde etmeye yönelik sahtecilik ve dolandırıcılık girişimlerine karşı mükelleflerin ve vatandaşların dikkatli olmaları, bu tür e-postalara itibar etmemeleri gerektiği belirtildi.

ÖDEMELER RESMİ SİTELER ÜZERİNDEN YAPILMALI

Açıklamada, mükelleflerin bu tür sahte e-posta ve internet siteleri nedeniyle mağduriyet yaşamamaları için işlemlerin ve ödemelerin Başkanlığın resmi internet sitesi (www.gib.gov.tr), Dijital Vergi Dairesi (https://dijital.gib.gov.tr), GİB Mobil uygulaması veya anlaşmalı bankalar aracılığıyla yapılmasının önemine işaret edildi. Açıklamada, böyle bir e-posta alan mükelleflerin, Vergi İletişim Merkezini (VİMER-189) arayarak bilgi alabilecekleri bildirildi.
Kaynak: AA

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Dolandırıcılık, Ekonomi, Finans, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sahte vergi borcu e-postalarına dikkat! - Son Dakika

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