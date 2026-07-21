Sakarya'da Fındık İşçilerine Yeni Yevmiye Ücretleri Belirlendi - Son Dakika
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Sakarya'da Fındık İşçilerine Yeni Yevmiye Ücretleri Belirlendi

Sakarya\'da Fındık İşçilerine Yeni Yevmiye Ücretleri Belirlendi
21.07.2026 17:22
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Sakarya'da fındık sezonu öncesi işçi yevmiyeleri Karasu ve Kocaali'de 1600 TL, diğer ilçelerde 1750 TL.

Sakarya'da fındık sezonun yaklaşmasıyla birlikte işçilerin günlük yevmiye ücretleri Sakarya Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Ali Şener Bayraktar tarafından açıklandı. Toplantı neticesinde günlük yevmiye fiyatları Karasu ve Kocaali'de 1600 TL, diğer ilçelerde ise 1750 TL olarak belirlendi.

Sakarya'da fındık sezonun yaklaşmasıyla birlikte mevsimlik tarım işçilerinin günlük yevmiye ücretleri Sakarya Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Ali Şener Bayraktar tarafından açıklandı. Her yıl merakla beklenen yevmiye fiyatları, enflasyon ve fındık fiyatlarına göre şekillenirken Ağustos ayında başlayacak hasat dönemi fındık üretiminde çalışacak mevsimlik işçilerin fiyatları belli oldu. Bu kapsamda Adapazarı Ziraat Odası'nda gerçekleştirilen toplantıda Karasu ve Kocaali'de 1600 TL, diğer ilçelerde ise 1750 TL olarak belirlendi.

"1101 liranın altında ücret ödenemez"

Toplantı kapsamında fındık rekolte tahminini söyleyen Bayraktar "Sakarya ili fındık rekolte tahmin komisyonu oy birliğiyle aldığı kararla sahadan gelen bilgiler doğrultusunda tespit edilmiş olan fındık rekolte tahmini 89.261 tondur. Sakarya ilinde 787.490 dönüm alanda tahmini fındık rekolte beklentimiz biraz önce ifade ettiğimiz gibi 89.261 tondur. Sakarya'nın genel dekar başına verimlilik ortalamasına baktığımızda 113.74 kilo dekar başına verimlilik ortalamamız tahmin edilmektedir. Sakarya için fındık toplama ücretleri konusunda genel bir fiyat oluşturmadık. Karasu ve Kocaali ilçelerinde o bölgenin Ziraat odaları başkanlarının ve muhtarlarının bu yöndeki görüşlerini de dikkate alarak günlük fındık toplama ücreti olarak 1600 lira toplama ücretini o bölgeler için tespit edilmesine onun dışındaki ilçelerde de 1750 lira günlük toplama işçilik ücreti olarak tespit edilmesine tabi yapmış olduğumuz tespit, tavsiye tespitidir. Altına düşülemeyecek ücret yasal mevzuatla hüküm altına alınmış brüt asgari ücretin 30'da 1'ine denk gelen 1101 liranın altında ücret ödenemez. Patoz saat ücretini de 5500 olarak tespit etmiş bulunuyoruz. 2026 yılı fındık fiyatıyla ilgili üreticinin beklentisi kilo başına 300 lira" dedi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kocaali, Sakarya, Ekonomi, Karasu, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sakarya'da Fındık İşçilerine Yeni Yevmiye Ücretleri Belirlendi - Son Dakika

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