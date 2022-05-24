Sakarya'da topraksız tarımla 8 çeşit domates üretiliyor - Son Dakika
Üye Girişi

Sakarya'da topraksız tarımla 8 çeşit domates üretiliyor

24.05.2022 11:14
Sakarya'da topraksız tarımla 8 çeşit domates üretiliyor

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde kurulan Seracılık Mükemmeliyet Merkezi'nde topraksız tarım ve jeotermal ısıtma tekniğiyle üretilen domatesler, iç ve dış piyasaya sunulacak.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde kurulan Seracılık Mükemmeliyet Merkezi'nde topraksız tarım ve jeotermal ısıtma tekniğiyle üretilen domatesler, iç ve dış piyasaya sunulacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesince, kaplıcalarıyla bilinen Kuzuluk Mahallesi'nde Doğu Marmara Kalkınma Ajansının desteğiyle 25 dönüm alanda kurulan merkezde nisan ayında domates üretimine başlandı.

Topraksız tarım ve jeotermal ısıtma tekniğinin kullanıldığı seraya 65 bin fide dikildi. Doğal salkım ve pembenin yanı sıra enjoy, pekbal, eto, vitrin, yeniçeri ve jelibon domates çeşitlerinin yetiştirildiği merkezde ayrıca eğitim ve danışmanlık hizmeti verilecek, Ar-Ge çalışmaları yapılacak.

Merkezde domateslerin bakımından toplanması ve paketlenmesine kadar her aşamada 18'i kadın 25 personel çalışıyor.

"Yakında hasat edeceğiz"

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, AA muhabirine, bu yıl kurulan merkezin model bir proje olduğunu söyledi.

Özellikle salgın döneminde tarımın vazgeçilmez ve her geçen gün yükselen bir değer olduğunun anlaşıldığını ifade eden Yüce, "Pandeminin ardından yoğun şekilde tabii ki ihtiyaçlar hasıl oldu. Bu ihtiyaçlarımıza bir nebze olsun katkı sağlayabilmek için projeler geliştirdik. Bu projelerin birisi de Seracılık Mükemmeliyet Merkezi." dedi.

Seradaki üretimin esas amacının az maliyetle çok kaliteli ürün elde etmek olduğunu dile getiren Yüce, "Tarımsal faaliyetlerde bilimi teknolojiyle entegre ederek üretim modelleri oluşturuyoruz. Onlardan biri burası." ifadesini kullandı.

Yüce, 5 ton domates alınan bir araziden topraksız tarımla katbekat fazla ürün alınabileceğine dikkati çekerek, " Sakarya Üniversitesi, TÜBİTAK, Gebze Teknik Üniversitesi gibi Türkiye'deki önemli kurum ve kuruluşlarla tarımsal anlamda iş birliği yaptık, çok da başarılı sonuç aldık. Domatesler yakında kızaracak. İnşallah yakında hasat edeceğiz. Şehrimize, ülkemize hayırlı olsun." diye konuştu.

"Isınan su maliyetlerimizi minimize ediyor"

Merkezden sorumlu ziraat yüksek mühendisi Selman Özkan da burada eğitim, Ar-Ge, danışmanlık ve üretim hizmeti verildiğini söyledi.

Isıtma sisteminde jeotermal enerji kaynağı kullanıldığını belirten Özkan, "Suyu kullandıktan sonra toprak altına geri basarak bir döngü halinde kullanılmasını sağlıyoruz ve tekrar seramızı ısıtmada kullanıyoruz. Bu döngüde ısınan su, seramızı ısıtıyor ve maliyetlerimizi minimize ederek sağlıklı şekilde üretim yapma imkanı sağlıyor." dedi.

Kuzuluk bölgesinde yer altı kaynaklarının bolca bulunmasının topraksız tarıma imkan sağladığını dile getiren Özkan, çeşit çeşit domates yetiştirdiklerini ifade etti.

Çiçeklerde tozlanmayı bombus arıları sağlıyor

Özkan, serada kullandıkları bombus arılarının en büyük yardımcıları olduğunu belirterek, sera içine bırakılan arıların kimyasal uygulanmadan çiçeklerin tozlanmasını ve döllenmesini sağladığını, böylece daha kaliteli ürün, homojen üretim, sağlıklı ve doğal ürün elde edildiğini anlattı.

Bölgede bu alanda yatırım yapmak isteyenlere danışmanlık hizmeti verdiklerini söyleyen Özkan, şunları kaydetti:

"Personelimizi eğitiyoruz, topraksız tarım yetiştiriciliğinde görev almak isteyenlere teknolojiyi, sistemi öğretiyoruz. Mühendis ve mühendis adaylarının topraksız tarım alanında bilinçlenmesini ve bu alanda görev almasını, kalifiye personelin yetişmesini sağlıyoruz. Seracılık Mükemmeliyet Merkezi, eğitim, Ar-Ge, danışmanlık, üretim kapsamı ve kurulum tekniği bakımından Türkiye'de ilk proje. Araştırma enstitüleri, üniversitelerimiz ve bilimsel araştırma kurumlarımızın desteğiyle kurulan tesisimizde aynı zamanda eğitim, üretim ve Ar-Ge çalışmaları yürütülecek. Burada elde edilen bilgi, tecrübe, tarımsal üretime katkı sağlayacak, bundan sonraki çalışmalarda bilgi kaynağı oluşturacak."

YORUMLAR
500
Kemalpaşa Belediyesi 50 Bin Fide Dağıttı Kemalpaşa Belediyesi 50 Bin Fide Dağıttı
Kaynak: AA

Araştırma Geliştirme, Sakarya, Domates, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sakarya'da topraksız tarımla 8 çeşit domates üretiliyor - Son Dakika


Son Dakika
12:09 Beyazıt'ta bir polisin kafasından vurulduğu silahlı çatışmanın nedeni "tükürük" çıktı
12:04 Dünya Sağlık Örgütü'nden maymun çiçeği virüsü açıklaması geldi! Yayılmasında ana faktör cinsel ilişki
12:02 Tuğba Ekinci dansıyla olay oldu: Cesur giysisi dikkat çekti
11:40 Ayasofya'ya bir bunu yapmadıkları kalmıştı: Duvarlarını kazıyıp poşetlerle eve götürüyorlar
11:26 Bebeği Milan'ı kucağına alan oyuncu Fulya Zenginer'den sosyal medya paylaşımı
11:23 24 Mayıs'ta gram altın 964 liradan alıcı buluyor
11:22 MHP lideri Bahçeli'den NATO'ya rest: Türkiye gerekirse ayrılma alternatifini gündeme almalıdır!
11:13 Adalet Partisi Genel Başkanı: Üçüncü ittifak çalışmaları başladı
11:12 3 bakanlık devreye girdi: Kira artışlarıyla ilgili toplantı yapılacak
10:48 Ali Koç, canlı yayında Rasim Ozan Kütahyalı'nın yüzüne söyledi: FETÖ'nün en büyük destekçisi sendin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2022 12:17:32. #1.12#
SON DAKİKA: Sakarya'da topraksız tarımla 8 çeşit domates üretiliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement