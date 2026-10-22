Türkiye'nin su devine ABD’li ortak! Rekabet Kurulu onay verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Türkiye'nin su devine ABD’li ortak! Rekabet Kurulu onay verdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türkiye\'nin su devine ABD’li ortak! Rekabet Kurulu onay verdi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rekabet Kurulu, Nestle’nin ambalajlı su işi ile ABD merkezli yatırım şirketi Platinum Equity’ye bağlı yapılar arasında kurulacak ortak girişime izin verdi. 2006'da Nestle’nin satın aldığı Erikli de bu yapının içinde yer alacak. Peranel adını alması beklenen yeni şirkette Perrier, S.Pellegrino, Acqua Panna ve Nestle Pure Life markaları da bulunacak.

Türkiye’nin ambalajlı su pazarındaki en büyük oyunculardan Erikli’nin bağlı olduğu Nestle’nin su işine ABD’li bir ortak geliyor. Ortaklık için gerekli olan Rekabet Kurulu onayı alındı.

REKABET KURULU İZİN VERDİ

Rekabet Kurumu, enerji, gıda, sigorta, bankacılık ve portföy yönetimi alanlarında 8 ve 15 Ekim’de aldığı birleşme, devralma ve muafiyet kararlarını duyurdu. Kararlara göre Rekabet Kurulu, Nestle S.A.’nın ambalajlı su işi ile Platinum Equity Advisors tarafından yönetilen ya da danışmanlık verilen ve nihai olarak Platinum Equity’nin kontrolündeki yatırım yapıları arasında “tam işlevsel” bir ortak girişim kurulmasına izin verdi.

YARI YARIYA ORTAKLIK

Nestle, küresel su operasyonlarının yaklaşık yüzde 50'si için ABD merkezli yatırım şirketi Platinum Equity ile anlaşmıştı. Anlaşmaya göre yeni su şirketi yüzde 50-50 ortaklık yapısıyla kurulacak. Anlaşmanın tutarı açıklanmadı.

ERİKLİ DE YENİ ŞİRKETE DAHİL

Nestle, 2006'da Erikli’yi satın alarak Türkiye’deki ambalajlı su pazarının en büyük oyuncuları arasına girmişti. Peranel adını alması beklenen yeni şirkette Erikli’nin yanı sıra Perrier, S.Pellegrino, Acqua Panna ve Nestle Pure Life markaları da yer alacak.

NESTLE KAHVE VE MAMAYA ODAKLANACAK

Nestle’nin su işi, son dönemde Fransa’da suyun arıtılmasıyla ilgili uygulamalar nedeniyle çevre tartışmalarına ve soruşturmalara konu olmuştu. Şirketin, kahve, bebek maması ve evcil hayvan ürünleri gibi ana iş alanlarına odaklanmayı planladığı belirtiliyor.

ÖNCE PİZZA, ŞİMDİ SU

Rekabet Kurulu, Haziran 2023'te de Nestle’nin Avrupa’daki dondurulmuş pizza işi için PAI Partners ile kurduğu ortak girişime izin vermişti. Kurulun kararına göre, Lüksemburg’da kurulan ortak girişimde iki tarafın da eşit oranda hisse ve kontrol hakkı bulunuyordu. Girişimin Türkiye’de herhangi bir faaliyeti bulunmuyordu.

Türkiye'nin su devine ABD’li ortak! Rekabet Kurulu onay verdi
Türkiye'nin su devine ABD’li ortak! Rekabet Kurulu onay verdi
Türkiye'nin su devine ABD’li ortak! Rekabet Kurulu onay verdi
Türkiye'nin su devine ABD’li ortak! Rekabet Kurulu onay verdi
Amerika Birleşik DevletleriRekabet KuruluTürkiyeEkonomiGüncelNestleErikliSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • MASUMANE3438 MASUMANE3438:
    bizim olan ne kaldı ki zaten sözde yerli ve milliymiş yerseniz 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eskişehir’de asgari ücretli işçinin 9 milyonluk otomobili: Irak’tan 850 bin liraya aldı Eskişehir'de asgari ücretli işçinin 9 milyonluk otomobili: Irak'tan 850 bin liraya aldı
Merkez Bankası’nın faiz kararı belli oldu 9 ay sonra bir ilk Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu! 9 ay sonra bir ilk
İki ülke arasında sessiz takas Ortaya çıkan tablo korkunç İki ülke arasında sessiz takas! Ortaya çıkan tablo korkunç
Kepez’de staj yerinden kaybolan lise öğrencisi Hatice Ennur Ateş’ten 3 gün sonra sevindirici haber Kepez'de staj yerinden kaybolan lise öğrencisi Hatice Ennur Ateş'ten 3 gün sonra sevindirici haber
Tartışma yaratacak görüntü Cenaze namazı Türkçe kıldırıldı Tartışma yaratacak görüntü! Cenaze namazı Türkçe kıldırıldı
Ankara’da başörtülü hakimleri reddeden avukat Alperen Demirdiş beraat etti Ankara'da başörtülü hakimleri reddeden avukat Alperen Demirdiş beraat etti
İtfaiye eri bir can kurtarmak istedi Sonrası korkunç İtfaiye eri bir can kurtarmak istedi! Sonrası korkunç
Sergen Yalçın imza töreninde müjdeyi verdi: Gelmek için can atıyor Sergen Yalçın imza töreninde müjdeyi verdi: Gelmek için can atıyor
Milano’da tasarım okuyacaktı: Cem Akaş’ın oğlu Can 19 yaşında yaşamını yitirdi Milano'da tasarım okuyacaktı: Cem Akaş'ın oğlu Can 19 yaşında yaşamını yitirdi
Ankara’da tarlada acı ölüm: Pancar sökme makinesinin bıçakları arasında kalan kadın öldü Ankara'da tarlada acı ölüm: Pancar sökme makinesinin bıçakları arasında kalan kadın öldü
18:09
Arda Güler’in Mbappe’ye attığı mesaj olay oldu Anında cevap geldi
Arda Güler'in Mbappe'ye attığı mesaj olay oldu! Anında cevap geldi
17:46
Türkiye-Kanada arasında yeni dönem Cumhurbaşkanı Erdoğan: Stratejik ortaklık kuruyoruz
Türkiye-Kanada arasında yeni dönem! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Stratejik ortaklık kuruyoruz
17:32
Oturdukları kentin yüz karaları 11 şüpheliden 5’i tutuklandı
Oturdukları kentin yüz karaları! 11 şüpheliden 5'i tutuklandı
17:08
Polis memuru, avukat nişanlısını öldürüp intihar etti
Polis memuru, avukat nişanlısını öldürüp intihar etti
17:04
Mustafa Sarıgül ile ilgili bomba iddia: Paraları aklamak için oğlunu evlendirmiş
Mustafa Sarıgül ile ilgili bomba iddia: Paraları aklamak için oğlunu evlendirmiş
16:48
Midyeci Ahmet’in sakatat temizlediği görüntü infial yarattı
Midyeci Ahmet'in sakatat temizlediği görüntü infial yarattı
16:40
Türk-Kanada ilişkilerinde bir ilk Başbakan, Ankara’da resmi törenle karşılandı
Türk-Kanada ilişkilerinde bir ilk! Başbakan, Ankara’da resmi törenle karşılandı
16:37
Sergen Yalçın dört yıllık imzayı attı, A Milli Takım’daki teknik ekibi de netleşti
Sergen Yalçın dört yıllık imzayı attı, A Milli Takım'daki teknik ekibi de netleşti
16:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan “Kol kırılır yen içinde kalmaz“ dedi, saatler sonra neşter vuruldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Kol kırılır yen içinde kalmaz" dedi, saatler sonra neşter vuruldu
15:12
Yemen’deki Husiler, 48 saatte Riyad ve Yanbu dahil 4 noktaya saldırdığını öne sürdü
Yemen'deki Husiler, 48 saatte Riyad ve Yanbu dahil 4 noktaya saldırdığını öne sürdü
14:01
Merkez Bankası’nın faiz kararı belli oldu 9 ay sonra bir ilk
Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu! 9 ay sonra bir ilk
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2026 18:13:03. #.0.2#
SON DAKİKA: Türkiye'nin su devine ABD’li ortak! Rekabet Kurulu onay verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei