Sakarya'nın 31 İhracatçı Firması TİM Listesinde - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sakarya'nın 31 İhracatçı Firması TİM Listesinde

29.06.2026 17:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TİM'in 'Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçı Firması 2025' listesinde Sakarya'dan 31 firma yer aldı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından hazırlanan "Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçı Firması 2025" listesinde Sakarya'dan 31 firmanın yer aldığı bildirildi.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odasından (SATSO) yapılan açıklamada, listede bu firmalar arasında SATSO'ya kayıtlı 29, Akyazı Ticaret Sanayi Odasına kayıtlı 2 firmanın bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, Sakaryalı 31 şirket içerisindeki 14 firmanın bir önceki listeye kıyasla sıralamasını yükseltme başarısı gösterdiği kaydedildi.

SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, listeye giren firmaların yönetici ve emekçilerini kutladı.

Altuğ, şehrin üretim ve ihracattaki başarısının Türkiye'nin en önemli ihracatçıları arasında bir kez daha tescillenmiş olmasından memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Küresel rekabetin her geçen gün daha da yoğunlaştığı günlerde yenilikçi, yüksek katma değer üreten ve uluslararası standartlarda rekabet edebilen firmaların başarısının hem Sakarya hem de ülkenin ekonomik geleceği açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Altuğ, şunları kaydetti:

"Sakarya'nın, sahip olduğu üretim kültürü, girişimci yapısı ve güçlü sanayi altyapısıyla önümüzdeki yıllarda bu başarıyı daha da ileri taşıyacağına inanıyoruz. SATSO olarak üyelerimizin ihracat potansiyelini geliştirecek çalışmaları kararlılıkla sürdürürken, özellikle KOBİ'lerimizin ihracata yönelmesini sağlayacak eğitim, danışmanlık ve proje destekleriyle yeni başarı hikayelerinin oluşmasına katkı sunmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Ekonomi, Türkiye, Sakarya, İhracat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sakarya'nın 31 İhracatçı Firması TİM Listesinde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Handan Göksu Handan Göksu:
    Sakarya'nın 31 firması listeye girmiş, güzel şey elbette ama Avrupa'ya bakarsanız bölge başına yüzlerce firma var hala. Ülkenin genel durumunu düşünürsek bu rakamlara pek sevinmek lazım mı acaba, küresel krizler var, pazarlar kapanıyor her gün. Neyse, yine de Sakaryalı kardeşlerime başarılar dilerim 0 0 Yanıtla
  • Esra Nur Kılıçarslan Esra Nur Kılıçarslan:
    31 firma fena değil ama ya maliyetler, ya vergiler... Her sene artan masraflarla nasıl ihracat yapıyorlar anlamıyorum. Geçmiş yıllara göre bu firmaların da karlılığı düştüğündür herhalde. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Elazığ’da et yiyen dev çekirge görüntülendi Elazığ'da et yiyen dev çekirge görüntülendi
Bozcaada’ya yazın o araçların geçişleri yasaklandı Bozcaada'ya yazın o araçların geçişleri yasaklandı
Balkon demirinde mahsur kaldı, itfaiye merdiveniyle kurtarıldı Balkon demirinde mahsur kaldı, itfaiye merdiveniyle kurtarıldı
Tamar Tanrıyar hakkında gözaltı kararı sonrası yakalama kararı çıkarıldı Tamar Tanrıyar hakkında gözaltı kararı sonrası yakalama kararı çıkarıldı
Aziz Yıldırım’dan Skriniar’ın transferi için kesin karar Aziz Yıldırım'dan Skriniar'ın transferi için kesin karar
Bodrum’da 2 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı Bodrum'da 2 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı

16:25
Validen kumar itirafı: Eşime bile mesaj geliyor, bağımlı yapacaklar
Validen kumar itirafı: Eşime bile mesaj geliyor, bağımlı yapacaklar
15:52
İzmir ve Bursa’da yangın Tarım arazisinde başladı, ormana sıçradı
İzmir ve Bursa'da yangın! Tarım arazisinde başladı, ormana sıçradı
15:46
Eski Kızılay başkanının kızı Fatma Kınık’ın cezaevinde olduğu ortaya çıktı
Eski Kızılay başkanının kızı Fatma Kınık'ın cezaevinde olduğu ortaya çıktı
15:09
Gözaltına alınan Tamar Tanrıyar serbest bırakıldı
Gözaltına alınan Tamar Tanrıyar serbest bırakıldı
14:37
Trump: İran görüşme talep etti, toplantı yarın Doha’da gerçekleşecek
Trump: İran görüşme talep etti, toplantı yarın Doha'da gerçekleşecek
14:20
AK Parti’den İsrail’in skandal 1915 kararına ilk tepki
AK Parti'den İsrail'in skandal 1915 kararına ilk tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2026 17:50:24. #7.12#
SON DAKİKA: Sakarya'nın 31 İhracatçı Firması TİM Listesinde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.