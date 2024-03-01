Sakarya Üniversitesi Koordinatörlüğünde Science4Future Projesi Hibe Aldı

Ufuk Avrupa Marie Curie Eylemleri dahilinde, Sakarya Üniversitesi koordinatörlüğünde hazırlanan, Düzce Üniversitesi ve Kocaeli Üniversitesi'nin paydaş olduğu "Science4Future" adlı proje hibe almaya hak kazandı.
Sakarya Üniversitesi Araştırma Dekanı Prof. Dr. Mehmet Emiroğlu'nun koordinatörlüğünde, Sakarya Üniversitesi Araştırma Dekanlığı ekibi, Düzce Üniversitesi ve Kocaeli Üniversitesi katkılarıyla hazırlanan, MSCA ve Vatandaşlar hibe çağrısı altında başvurusu gerçekleştirilen Daha Güçlü Toplumlar için Bilim adlı proje, 824 kuruluşun yer aldığı 132 proje başvurusu içerisinde hibe desteği alan 44 projeden biri oldu.
Türkiye'den hibe desteği almaya hak kazanan beş projeden biri olan Science4Future projesi, Sakarya Valiliği, Düzce Üniversitesi ve Kocaeli Üniversitesi'ni proje ortağı; Düzce Valiliği ve Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nü de iştirakçi ortak olarak bir araya getiriyor.
Science4Future, İklim Değişikliği ve Doğal Afet Bilincini Artıracak
Avrupa Birliği'nin (AB) Yeşil Mutabakat Stratejisi'nin bir parçası olarak, iklim değişikliğine ve doğal afetlere uyum bağlamında dayanıklı bina ve altyapıların güçlendirilmesi üzerine odaklanan proje dahilinde gerçekleştirilecek faaliyetlerle, dirençli şehirlerin oluşturulması ve sürdürülebilir kalkınma anlayışı teşvik edilecek.
Bilim şenlikleri ve okul faaliyetleri ile ilk etapta 70 bin kişiye ulaşılacak
İki yıl boyunca üç farklı şehirdeki üniversitenin kampüslerinde gerçekleştirilecek Avrupa Araştırmacılar Gecesi faaliyetleri ile toplam 50 bin kişiye ulaşılması hedeflenirken, ortaokul ve liselerde düzenlenecek deneysel gösteriler, yarışmalar ve bilgilendirme faaliyetleri ile 20 bin öğrenciye ulaşılması hedefleniyor. Proje süresince gerçekleştirilecek bilinçlendirme ve yaygınlaştırma çalışmaları sonucunda da 1,5 milyon kişinin iklim değişikliği ve doğal afetler konusunda bilinçlendirilmesi hedefleniyor. - DÜZCE
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