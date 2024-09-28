Salça Üretimi Askıya Alındı

Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, asgari hijyenik şartları taşımadığı belirlenen salça üretimi yapan bir işletmenin faaliyetlerini askıya aldı.

Uygun olmayan koşullarda salça üretimi yapan gıda işletmesine yönelik paylaşılan videoya ilişkin Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabından açıklama yapıldı.

Açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntüler üzerine Bakanlık kontrol görevlilerinin ilgili gıda işletmesine yönelik yaptığı kontrollerde, işletmenin asgari hijyenik şartları taşımadığının tespit edildiği ve faaliyetlerinin askıya alındığı bildirildi.

Açıklamada, tüketicilerin güvenilir gıdaya ulaşmaları için denetimlere kararlılıkla ve titizlikle devam edileceği belirtildi.