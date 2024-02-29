Manisa'nın Salihli ilçesinde Ticaret Borsası öncülüğünde toplanan canlı hayvan ve kasap sektörü temsilcileri sektörün gelişimi için karşılıklı fikir alışverişinde bulundu.
Salihli'de canlı hayvan ve kasap sektöründe faaliyet gösterenler, Ticaret Borsası öncülüğünde bir araya gelip istişare yaptı. Borsa hizmet binasındaki toplantı da konuşan Borsa Başkanı Yetiş Aksoy "Canlı hayvan ve kasap sektöründeki üyelerimizin vatandaşlarımıza daha iyi şartlarda ve kalitede hizmet verebilmeleri için bu toplantıda sizlerle bir araya geldik. Alınacak kararlar ile şartların daha da iyileştirilerek bölgemiz halkımıza daha kaliteli hizmet sunmak için mücadele etmekteyiz. Bu konuda Borsa olarak üyelerimize ve bölgemiz halkına fayda sağlamak için elimizden gelen gayreti göstermekteyiz" dedi.
Karşılıklı önerilerin ve durum tespitlerinin ele alındığı toplantıda belirli konularda fikir birliğine varıldı. Başkan Aksoy ve Canlı hayvan ve kasap sektöründe faaliyet gösteren meclis üyeleri, Salihli halkına sunulan hizmet kalite düzeyinin arttırılması için ellerinden gelen çabayı göstereceklerini ifade etti. Sektör üyeleri borsa yönetim kuruluna ve meclis üyelerine bu toplantıyı düzenledikleri için ayrıca teşekkür etti. - MANİSA
Son Dakika › Ekonomi › Salihli'de Canlı Hayvan ve Kasap Sektörü Temsilcileri Toplantıda Buluştu - Son Dakika
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