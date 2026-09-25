Salihli'nin Sultani üzüm pekmezi coğrafi işaret tescili alarak 5. tescilli ürünü oldu - Son Dakika
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Salihli'nin Sultani üzüm pekmezi coğrafi işaret tescili alarak 5. tescilli ürünü oldu

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Salihli\'nin Sultani üzüm pekmezi coğrafi işaret tescili alarak 5. tescilli ürünü oldu
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Salihli'nin Sultani üzümünden elde edilen pekmez, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretle tescillendi. Böylece Salihli'nin coğrafi işaretli ürün sayısı 5'e yükseldi; Salihli TSO'nun 2022 başvurusu 4 yıllık incelemenin ardından kabul edildi.

Manisa'nın Salihli ilçesinin Sultani üzümünden elde edilen pekmez, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretle tescillendi. Böylece Salihli'nin coğrafi işaretli ürün sayısı 5'e yükseldi.

Salihli Kirazı, Odun Köftesi, Kula Leblebisi ve Gökeyüp Çömleği'nden sonra, Salihli'nin Sultani üzümünden elde edilen pekmez de coğrafi işaret tescilli ürünler arasına girdi.

Salihli Ticaret ve Sanayi Odası'nın 30 Ağustos 2022 tarihinde yaptığı başvuru, 4 yıllık inceleme sürecini tamamlayarak geçtiğimiz günlerde Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından kabul edildi. Salihli Sultani Üzüm Pekmezi 1881 sıra numarasıyla mahreç işareti olarak tescil edildi.

Salihli TSO'da konuyla ilgili düzenlenen tanıtım toplantısına Manisa Vali Yardımcısı Hikmet Dengeşik, Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan, Salihli Belediye Başkan yardımcıları Yavuz Özdem ve Selim Akbıyıkoğlu, Emniyet Müdürü Bircan Baycan, Cumhuriyet Başsavcısı Eren Öztaş, Sanayi Ticaret İl Müdürü Mehmet Üçbaş, Ticaret Borsası Başkanı Yetiş Aksoy, Tariş Üzüm Birliği Başkanı Ferhat Şen, Manisa İl Tarım Müdürü Mehmet Karayılan, İlçe Tarım Müdürü Murat Yasak, kurum temsilcileri, meslek odaları başkanları, Salihli TSO Kadın ve Genç Girişimciler Kurulu üyeleri ve Oda'nın meclis üyeleri katıldı.

Oda'nın Sardes Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda, bir konuşma yapan Salihli TSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yüksel, bu yıl üzüm üretiminde bolluk olduğuna dikkat çekerek, ürünü iç piyasada değerlendirmenin yollarını aramak gerektiğini vurguladı.

Salihli Sultani Üzüm Pekmezi'ne 2022 yılında coğrafi tescil başvurusu yaptıklarını ve 4 yıl sonra olumlu sonuç alındığını belirten Yüksel, yöresel ürünleri tescil korumasına alarak değerini artırmaya çalıştıklarını kaydetti.

Sultani Üzüm Pekmezi'nin Salihli TSO tarafından coğrafi işaret tescili koruması altına alınan 5. ürün olduğunun altını çizen Yüksel, belirten Salihli TSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yüksel, yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Biz TSO olarak coğrafi işaretin önemine inanıyoruz. Bir ürüne coğrafi tescil almak o ürünün değerini artırıyor. Salihli Kirazı ve Odun Köfte'ye 2008 yılında; Kula Leblebisi'ne de 2019 yılında Odamız tarafından coğrafi tescil almıştık. 2022 yılında Gökeyüp Çömleği ve Sultaniye Üzüm Pekmezi için de Türk Patent ve Marka Kurumu'na başvuru yaptık. 2025 yılında Gökeyüp Çömleği'ne başvurumuz onaylandı. Pekmeze ise tescil sürecimiz biraz uzadı ama sonuçta ona da tescilimizi alarak coğrafi işaret koruması altına alınan bölgemize ait ürün sayısını 5'e çıkardık. Salihli'ye hayırlı olsun."

Üzüm üretiminde bu yıl fazlalık olduğunu ve bu fazla ürünü değerlendirmek için farklı yollar aranması gerektiğinin altını çizen Yüksel, iç piyasada tüketimi artırmanın en iyi yollarından birinin pekmez, sirke, lokum, pestil, alkol olarak değerlendirmek olduğunu vurguladı.

Salihli Sultani Üzüm Pekmezi coğrafi işaret tanıtım toplantısında bir konuşma yapan Tariş Üzüm Birliği Başkanı Ferhat Şen de yaptığı konuşmada, Tariş olarak üzümü pekmez ve sirke yapımında değerlendirdiklerini belirtti. Tariş Üzüm Birliği olarak bu yıl 20 bin ton civarında çekirdeksiz kuru üzüm almayı planladıklarına dikkat çeken Şen, STK'larla birlikte tanıtım grupları kurmak suretiyle iç tüketimin artırılması yollarının aranması gerektiği görüşünü savundu.

Katılımcılara hitap ederek bir konuşma yapan Çapaklı mahallesinden İsmi Kayış da geleneksel usullerle kaynattıkları pekmezin yapım aşamalarını anlattı.

Kaynak: İHA
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