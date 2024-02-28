Salihli Ticaret ve Sanayi Odası Kent Ekonomi Ödülleri Töreni Gerçekleştirildi

Ekonomi

Salihli Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) tarafından düzenlenen Kent Ekonomi Ödülleri Töreni'nde ödül alanlar arasında Çeçen Mermer adına Ünal Karadağ ve Furkan Başaran, Çemar Mermer adına Salim Pehlivan yer aldı.

Salihli Ticaret ve Sanayi Odası, pandemi nedeniyle gecikmeli olarak düzenlediği ödül töreniyle 2020 ve 2021 yıllarındaki verileri göz önünde bulundurarak, Kula ve Selendi ilçelerinde en çok kurumlar ve gelir vergisi ödeyen, en çok istihdam sağlayan, en çok ihracat yapan gerçek ve tüzel kişileri ödüllendirdi. Kula'daki bir dinlenme tesisinde düzenlenen ödül töreninde, Çemar Mermer adına Ünal Karadağ, Kaymakam Ömer Ahmet Özdemir'in elinden 2020 yılı kurumlar vergisi birinciliği ödülünü, Salim Pehlivan STSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yüksel'in elinden 2021 yılı istihdam ve kurumlar vergisi birinciliği ödülünü, Çeçen Mermer adına Furkan Başaran Kula İlçe Emniyet Müdürü Ali Rıza Gökmen'in elinden 2020 yılı istihdam üçüncülüğü ödülünü ve STSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yüksel'in elinden 2021 yılı kurumlar vergisi dördüncülüğü ödülünü aldı.

Düzenlenen ödül törenine, Kula Kaymakamı Ömer Ahmet Özdemir, Selendi Kaymakamı Halil İbrahim Okumuş, Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, Selendi İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Muhammed Tok, Selendi Emniyet Amiri Vekili Komiser Yakup Özcan, Salihli TSO yönetim kurulu ve meclis üyeleri, Kula ve Selendi'de hizmet veren sivil toplum kuruluşu başkanları, oda üyeleri ve davetliler katıldı. - MANİSA