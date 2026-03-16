Şampiyon Adayı Taylar Karacabey'de Dünyaya Geliyor

16.03.2026 11:42
Karacabey Tarım İşletmesi'nde 79 tay doğdu, toplamda 154 tay bekleniyor ve 2029'da yarışlarda olacak.

Safkan Arap atı yetiştiriciliğinin ve ıslahının yapıldığı önemli merkezlerden Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) bünyesinde faaliyetini sürdüren Karacabey Tarım İşletmesi'nde şampiyon adayı taylar dünyaya gözlerini açıyor.

Ocak ayında başlayan doğum sezonunda Karacabey Tarım İşletmesi'nde 79 tay dünyaya geldi. Karacabey harasında mayıs ayına kadar devam edecek doğumlarda toplam 154 tayın dünyaya gelmesi bekleniyor.

Şampiyon adayı taylar, 2027-2028 yıllarında açık artırma usulüyle satışa sunulacak ve 2029 itibarıyla da yarış pistlerinde yerlerini alacak.

TİGEM Karacabey Tarım İşletmesi Müdür Yardımcısı Eren Karabulut, AA muhabirine, bu yıl doğan tayların gelecek yıldan itibaren satışa sunulacağını söyledi.

Karabulut, dişi tayların bir kısmının TİGEM'in 3 işletmesine damızlık olarak ayrılacağını belirterek, "2025 yılında 124 baştan 81 milyon liralık gelir elde edildi. 2026 yılı içinde 15 elit baş, 115 de koşu olmak üzere 130 tay satmayı planlıyoruz. Bu gelirin daha da üstüne çıkacağını düşünüyoruz. Çalışmalarımız o yönde devam ediyor." dedi.

Kriterlere göre "elit" ve "koşu tayı" olarak kategorize ediliyor

Doğumların sorunsuz devam ettiğini aktaran Karabulut, mayıs sonuna kadar 154 tayın dünyaya gelmesini öngördüklerini anlattı.

Karabulut, doğan tayları "elit" ve "koşu tayı" olarak kategorize ettiklerini kaydederek şöyle konuştu:

"Bunların bir kısmı 1 ve 2 yaş erkek olarak satılmakta. Bir kısmı da 2 yaş erkek ve diş olarak satılmaktadır. 2 yaşındaki erkeklerden bir kısmı koşu tayı olarak satılmakta. Bir kısmı da elit tay olarak, yani bunların içinden en iyi koşu performansı gösteren tayların seçildiği elit taylarımız var, bunlar da eylül, ekim aylarında İstanbul Veliefendi Hipodrumu'nda satışa sunuluyor."

Tayların elit veya koşu tayı olarak uzman bir heyet tarafından belirlendiğini dile getiren Karabulut, şunları kaydetti:

"Belli başlı kriterleri oluyor. Anne, baba, koşu performansı, anne ve babanın benzer yavru koşu performansları, eşkal durumu, sorunlu olup olmaması, konfirmasyonu, vücut yapısı gibi kriterlere bakılarak seçiliyor. Bu dişilerden bir kısmı da işletmelere damızlık olarak veriliyor. Damızlıkta koşmadan, direkt gelecek nesillerde yavru elde edip onların yavrularını satmak üzere bir planlama dahilinde faaliyetler sürdürülüyor."

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çifte cinayetten önce feci şekilde darp edilme anları ortaya çıktı Çifte cinayetten önce feci şekilde darp edilme anları ortaya çıktı
Irak Petrol Bakanlığı: IKBY, Ceyhan üzerinden petrol ihracatının yeniden başlamasını reddetti Irak Petrol Bakanlığı: IKBY, Ceyhan üzerinden petrol ihracatının yeniden başlamasını reddetti
Vinicius Junior’un kız arkadaşı olay oldu Vinicius Junior'un kız arkadaşı olay oldu
Savaşın başından bu yana bir ilk İran devlet televizyonu da doğruladı Savaşın başından bu yana bir ilk! İran devlet televizyonu da doğruladı
Oy kullanmak için sandığa gitti hayatının şokunu yaşadı Oy kullanmak için sandığa gitti hayatının şokunu yaşadı
İlber Ortaylı’nın yıllar önceki vasiyeti yerine getirildi İlber Ortaylı'nın yıllar önceki vasiyeti yerine getirildi

11:29
Avustralya’ya iltica etmek isteyen İranlı kadın futbolculardan olay karar
Avustralya'ya iltica etmek isteyen İranlı kadın futbolculardan olay karar
11:27
İlber Ortaylı’ya veda Kızının sözleri yürek dağladı: Dün odasına girdiğimde...
İlber Ortaylı'ya veda! Kızının sözleri yürek dağladı: Dün odasına girdiğimde...
11:14
İran’da İsrail ve ABD adına casusluk faaliyetinde bulunan 500 kişi tutuklandı
İran'da İsrail ve ABD adına casusluk faaliyetinde bulunan 500 kişi tutuklandı
11:05
Bayram yolcuları dikkat Hesap hatası yapan yandı
Bayram yolcuları dikkat! Hesap hatası yapan yandı
10:16
Savaşta bir ilk Trump, Çin’in kapısını çalıp resti çekti
Savaşta bir ilk! Trump, Çin'in kapısını çalıp resti çekti
10:12
9 bin Türk’ü yarı yolda bırakan ülke: Vizeleri iptal edildi, dönüyorlar
9 bin Türk'ü yarı yolda bırakan ülke: Vizeleri iptal edildi, dönüyorlar
