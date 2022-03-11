Samsun'a son 19 yılda 9 baraj, 14 sulama ve 115 taşkın koruma tesisi - Son Dakika
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Samsun'a son 19 yılda 9 baraj, 14 sulama ve 115 taşkın koruma tesisi

11.03.2022 00:58
Samsun'a son 19 yılda 9 baraj, 14 sulama ve 115 taşkın koruma tesisi

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından son 19 yılda Samsun'a 9 baraj, 14 sulama tesisi, 115 adet taşkın koruma tesisi ve 173 bin 990 dekar alanda arazi toplulaştırma tesciline kaynak sağlanarak 4 milyar 437 milyon 722 bin 824 TL yatırım yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından son 19 yılda Samsun'a 9 baraj, 14 sulama tesisi, 115 adet taşkın koruma tesisi ve 173 bin 990 dekar alanda arazi toplulaştırma tesciline kaynak sağlanarak 4 milyar 437 milyon 722 bin 824 TL yatırım yapıldı.

Kente inşa edilen 9 barajdan 19 Mayıs Barajı 76 bin 930 dekar zirai arazi, Derinöz Barajı 41 bin 240 dekar arazi, Ladik Barajı 5 bin 600 dekar arazi ve Fındıcak Barajı 8 bin 850 dekar arazinin sulanmasına hizmet ediyor. Son 19 yılda inşa edilen 14 sulama tesisiyle ise toplamda 482 bin 590 dekar arazi sulamaya açıldı ve çiftçilere yıllık 316 milyon TL ilave zirai gelir sağlandı. İnşa edilen 115 adet taşkın koruma tesisi Samsun şehir merkezi, 132 meskün mahal ve 27 bin 555 dekar alanı taşkınlardan korudu. 2 adet iş tamamlanarak 140 bin dekar alanda arazi toplulaştırma tescili, inşaatı devam eden işlerde de kısmi olarak 33 bin 990 dekar arazi tescili olmak üzere toplam 173 bin 990 dekar alanda arazi toplulaştırma tescili yapıldı. 20 adet yerleşim birimi arazi toplulaştırmasından faydalandı.

Samsun'da 15 bin 400 dekar araziyi sulayacak Salıpazarı Barajı ve 3 bin 600 dekar araziyi sulayacak Asarcık Armutlu Barajı olmak üzere 2 baraj inşası, 4 adet sulama tesisi ve 12 adet taşkın koruma tesisinin inşaat çalışmaları devam ediyor. Proje ve planlama safhasında ise 11 adet sulama tesisi bulunuyor. - SAMSUN

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Türk Lirası, Samsun, Tarım, Baraj, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Samsun'a son 19 yılda 9 baraj, 14 sulama ve 115 taşkın koruma tesisi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun'a son 19 yılda 9 baraj, 14 sulama ve 115 taşkın koruma tesisi - Son Dakika
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