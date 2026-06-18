Samsun\'a Turist Akını

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre Samsun'da yılın ilk 3 ayında (Ocak-Mart) 5 bin 812'si yabancı olmak üzere toplam 125 bin 341 turist en az bir gün tesislerde konakladı.

Samsun genelinde 146 konaklama tesisinin 4 bin 513 odasının toplam yatak kapasitesi 9 bin 216 adet. Geçen yılın aynı dönemine göre konaklayan yabancı turistlerin sayısı yüzde 6,68 artarken, yerli turistlerin sayısı ise yüzde 19,13 oranında arttı.

Samsun'da en çok Gürcü turistler konakladı

Kente gelen yabancı turistlerin yüzde 10'unu Gürcü vatandaşlar oluşturdu. Gürcistan'dan Samsun'a gelen turistler ilk sırada yer alırken, bu turistleri sırasıyla Alman, Rus, İran ve Azerbaycan vatandaşları takip etti.

Öte yandan Samsun'da turizmin gelişmesi için Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) iş birliğiyle çeşitli çalışmalar da yürütülüyor. - SAMSUN