Samsun Büyükşehir Belediyesi 2024 Yılında 4,1 Milyar TL Altyapı Yatırımı Yapacak

Ekonomi

Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından 2024 yılında alt ve üstyapı yatırım projelerine 4 milyar 141 milyon TL tutarında harcama yapılarak 727 kilometre içme suyu, 98 kilometre kanalizasyon ve 31 kilometre de yağmur suyu hat imalatı gerçekleştirildi.

Altyapı yatırımlarına önem verdiklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "2024 yılında alt ve üstyapı yatırımlarımızla şehrimizi daha ileri götürmek için çalışmalarımızı sürdürdük. 2025'te de iz bırakan hizmetlerimizi sürdürmeye, Samsun'umuz için canla başla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçede altyapıyı güçlendirmeyi de sürdürüyor. Sosyal belediyecilik hizmetleriyle vatandaşın gönlüne dokunan hizmetleri şehre kazandıran Samsun Büyükşehir Belediyesi, bir yandan da SASKİ Genel Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirdiği alt ve üstyapı yatırımlarıyla da örnek projeler hayata geçiriyor. Hızlı hareket kabiliyetiyle ürettiği projelerle altyapı sorunlarını çözüme kavuşturan SASKİ, 2024 yılını yatırım rekoru kırarak kapattı.

727 km içme suyu hattı imalatı

Samsun'un kesintisiz ve sağlıklı içme suyu ihtiyacını, modern altyapı yatırımlarıyla karşılayan SASKİ, bir yandan il genelinde kullanım ömrünü tamamlamış ve artan nüfus ile birlikte yetersiz gelen su ve kanalizasyon hatlarını yeniliyor. Diğer yandan da ekipler yeni yerleşim alanlarına altyapı hatları inşa çalışmaları gerçekleştiriyor. Bu kapsamda 2024 yılında 727 km içme suyu hattı döşeyen SASKİ Genel Müdürlüğü, 82 içme suyu deposu ve 10 terfi merkezi inşa ederek 8 adet de sondaj kuyusu açtı. Ayrıca içme suyu tesislerindeki pompaların elektrik motorlarında meydana gelen 185 adet arızaya müdahale ederek 355 adet ağır bakım ve periyodik bakım gerçekleştirdi.

98 km kanalizasyon 31 km yağmur suyu hattı imalatı

Kanalizasyon yatırımları kapsamında ise 98 km kanalizasyon hattı, 31 kilometre yağmur suyu hattı imalatı, bin 604 adet de parsel bağlantısı yapıldı. Ayrıca ekonomik ömrünü tamamlayan 3 atık su terfi merkezinin de tüm mekanik aksamları yenilendi. 18'i merkez, 56'sı kırsal olmak üzere toplam 74 adet atık su terfi merkezinde 14 bin sepet ve sabit ızgara temizlenerek, pompaların yüksek performansla çalışmaları sağlandı. Sel ve su baskınlarına yönelik çalışmalar kapsamında 2 adet kanalizasyon terfi merkezi, 3 adet de yağmur suyu terfi merkezi inşa edildi. Ayrıca bulvar ve caddelere 3 bin 200 ızgara yerleşimi yapıldı.

Yapılan çalışmalarla altyapısı daha da güçlendirilen SCADA sistemi ile 326 tesisi 7/24 online izleyen SASKİ, 8 bin 550 metre uzunluğunda enerji nakil hattı çekerek 50 noktaya elektrik getirdi. Ekipler, 126 pompa kurulumunun yanında merkez ve ilçelerdeki tesislerin verimini yükseltmeye yönelik pompa-motor grubu ve mekanik ekipmanların bakım onarımlarını gerçekleştirerek ana terfi istasyonlarındaki pompa-motor ve mekanik aksamlarını yeniledi. 2024 yılında 5 bin 500 adet elektrik işine müdahale edilerek 75 adet yeni RF otomasyon sisteminin montajı yapıldı. Toplam 61 tesis reaktif tüketim yapmaması için bakım onarıma alındı.

"Şehrimiz için çalışmaya devam edeceğiz"

Altyapı yatırımlarını öncelediklerini söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Samsun'umuz daha güçlü olsun daha ileri gitsin diye 17 ilçemizin tamamında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İçme suyu, atık su ve yağmur suyu altyapısı, su deposu, terfi merkezi, dere ıslahı ve fosseptik ile üstyapı çalışmaları noktasında 2024 yılı oldukça verimli ve başarılı geçti. Karadeniz Bölgesi'nin gözdesi şehrimizi, sosyal belediyecilik anlayışımızla her alanda kalkındırmaya devam ediyoruz. Özellikle altyapı yatırımlarımızdan asla taviz vermiyoruz. İnsana hizmet odaklı yaklaşımımız doğrultusunda özenle hareket ediyor, tüm ilçelerimizi daha ileriye taşımak için gece-gündüz çalışıyoruz. Şehrimizin her noktasına hizmet götürdüğümüz süreçte SASKİ birimleri ve ekiplerimizle tüm hemşehrilerimize ulaşmaya, hizmetlerimizi artırmaya özen gösteriyoruz. Gösterdiğimiz azim ve kararlılıkla Samsun'umuz için çalışmaktan büyük onur duyuyoruz. Şehrimize hizmet ediyor olabilmek, bizler için çok özel ve mutluluk veren bir durum. 2025'te de iz bırakan hizmetlerimizi sürdürmeye, Samsun'umuz için canla başla çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - SAMSUN