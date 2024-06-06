Samsun Büyükşehir Belediyesi Amisos ve Sevgi Kafe'yi Yeniden Hizmete Açıyor

Ekonomi

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, bir süredir hizmet veremeyen Amisos ve Sevgi Kafe'nin yarından itibaren belediye tarafından işletilerek, yeniden hizmete başlayacağını söyledi.

İlkadım ilçesi Baruthane mevkiinde bulunan Amisos Kafe yeniden hizmete giriyor. Samsunluların anılarında önemli bir yere sahip olan kafeler, meclisten alınan yetki sonrası yeniden Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilecek. Ulaşılabilir lokasyonu ve manzarasıyla yemek, çay içmek ve kahve eşliğinde sohbet etmek isteyenlerin tercihi olacak Amisos Kafe ile sahilde bulunan Sevgi Kafe yarından itibaren yeniden hizmet vermeye başlayacak.

Kafelerin yeniden hizmet vermeye başlayacağını ifade eden Başkan Doğan, "Eşsiz manzaraları ile kendine hayran bırakan, Samsunlu hemşehrilerimizin hafızlarında, anılarında unutulmaz yerleri olan Amisos Kafemizi ve Sevgi Kafemizi tekrar hizmete açıyoruz. 7 Haziran Cuma günü itibariyle hemşerilerimizin hizmetinde olacak. Samsun'umuzun değerlerinin, hafızasının ve zenginliklerinin farkında olarak, insanımızın gönlünde güzel bir yer edinebilme gayesiyle hizmetlerimize devam ediyoruz. Samsun'umuzu daha ileri taşıma vurgusuyla, insanımızla ele ele şehrimize hizmet edeceğimizin sözünü vererek yola çıkmıştık. Derdimiz hemşehrilerimizin taleplerini dinlemek, çözüm üretmek; beklentilerini karşılamak. Bu noktada elimizden gelen hizmeti yapmaya devam ediyoruz. Şehirler kimlikleriyle yaşar, kendi hafızaları vardır. Bizler bu zenginliklerin bilinciyle, şehir kimliğimizi ve Samsun'umuza aidiyetimizi hayata geçirdiğimiz her hizmette ön plana alarak çalışmaya devam edeceğiz. İnşallah Amisos Kafemiz ve Sevgi Kafemiz bu noktada hemşehrilerimizin güzel anılarına ortak olmaya devam edecektir" dedi. - SAMSUN