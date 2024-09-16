Samsun Büyükşehir Belediyesi\'nden 32 Milyon TL Tasarruf Sağlayan Fabrika

Ekonomi

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Karadeniz Bölgesi'nde ilk ve tek olarak hayata geçirdiği Kilit Parke, Bordür ve Beton Boru Fabrikası ile 2024 yılı içerisinde üretilen ürünlerde 32 milyon TL ile yüzde 60 tasarruf sağladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Güçlü Samsun hedefiyle çıktığımız bu yolda şehrimizi daha da ileriye taşımayı ve hemşehrilerimize en iyi hizmeti sunmayı hedefliyoruz" dedi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Tekkeköy ilçesinde kurulan Kilit Parke, Bordür ve Beton Boru Fabrikası ile belediyenin hem altyapı hem de üstyapı projelerinde ihtiyaç duyduğu çeşitli ürünlerin üretimini gerçekleştiriyor. Üretim kapasitesi ile dikkat çeken bu tesiste parke taşları, plak taşlar, begonit taşlar, bordür taşları ve beton boru gibi ürünlerin yanı sıra çeşitli kanalizasyon hattı elemanları üretiliyor. Son teknoloji makinelerle güçlendirilen fabrikanın üretim sürecinde kalite ön planda tutuluyor ve bu sayede üretilen ürünlerin kalitesi de yüksek standartlarda sağlanıyor.

32 milyon TL tasarruf elde edildi

Fabrika 2024 yılı içerisinde önemli miktarda üretim gerçekleştirdi. Tesiste 90 bin metrekare kilit parke ve renkli plaktaş, 75 bin metretül bordür, 100 bin metretül beton ve betonarme boru ile 10 bin 265 adet kanalizasyon hattı elemanı üretildi. Üretilen bu ürünler ile birlikte fabrika yüzde 60 oranında tasarruf sağladı. Aynı zamanda bu sayede toplamda 32 milyon lira gibi önemli bir tasarruf elde edildi. Samsun Büyükşehir Belediyesi, bu yatırımla sadece tasarruf sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda bölge ekonomisine de katkıda bulunuyor.

"Güçlü Samsun hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz"

Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Güçlü Samsun hedefiyle çıktığımız bu yolda sanayi alanında elde ettiğimiz başarılarla, şehrimizin üretim gücünü ve istihdam oranlarını artırma amacımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Kilit Parke, Bordür ve Beton Boru Fabrikamızda sağladığımız yüzde 60 oranındaki tasarruf, yerel üretimin ve öz kaynakların önemini bir kez daha gözler önüne seriyor. Fabrikamız sayesinde ihtiyaçlarımıza daha hızlı ve daha uygun maliyetlerle yanıt veriyoruz" şeklinde konuştu. - SAMSUN