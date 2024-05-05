Samsun Büyükşehir Belediyesi\'nin Granit Ürünleri Fuarda İlgi Gördü

Ekonomi

Samsun'da 8'incisi gerçekleştirilen İnşaat Fuarı'nda yer alan Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin standında granitten üretilen ürünlere katılımcılar ilgi gösteriyor.

Büyükşehirden yapılan yazılı açıklamada, 2-5 Mayıs 2024 tarihleri arasında TÜYAP Samsun Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen fuarda Samsun Büyükşehir Belediyesinin de kurduğu stantla yer aldığı belirtildi.

Gürcistan, Azerbaycan, Rusya, Ukrayna, Ortadoğu ve Türki Cumhuriyetler başta olmak üzere birçok ülkeden ziyaretçinin de ağırlandığı fuarda Büyükşehir Belediyesinin standının ilgi gördüğü aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsun Büyükşehir Belediyesi Doğal Taş Elemanları Üretim Tesisi Şube Müdürü Emre Şirin, fuarda stantlarına olan ilgiden mutlu olduklarını ifade ederek, "TÜYAP'ta standımızda granitten ürettiğimiz kent mobilyaları, yer döşemeleri, hayrat çeşmeleri, peyzaj ürünleri şeklindeki ürünlerimiz ile yer aldık. Büyükşehir Belediyesi olarak kendi maden sahamızda kendi işçilerimiz ile Doğaltaş Elemanları Üretim Tesisimizde 2 boyutlu olarak ürettiğimiz ürünleri burada sergiledik. Çok geniş bir ürün gamımız var. Yaklaşık 40 çeşit ürün üretiyoruz. Fuarı ziyaret eden vatandaşlarımızın standımıza çok güzel bir ilgisi oldu." ifadelerine yer verdi.