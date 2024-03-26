Samsun Büyükşehir Belediyesi Yeni Organize Sanayi Bölgesi\'nin Altyapı Çalışmalarına Başladı

Ekonomi

Samsun'un Tekkeköy ilçesi Selyeri Mahallesi'nde kurulan Yeni Organize Sanayi Bölgesi'nin(OSB) yol, içme suyu, yağmur suyu, kanalizasyon ve gri su altyapısı Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, bölgede altyapı çalışmalarına hızla başladı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi kentin ekonomisine katkı sunacak çalışmalar yapmaya devam ediyor. Kentte sanayi ve üretim alanlarının genişletilmesi için atılan her adıma destek veriyor. Bu kapsamda imzalanan protokol ile birlikte Yeni Organize Sanayi Bölgesi'nin yol, içme suyu, yağmur suyu, kanalizasyon ve gri su altyapı çalışmalarını Büyükşehir Belediyesi üstlendi. Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri 8 kilometre uzunluğunda ve 20-50 metre genişliklerindeki yolların yapımına başladı. Ayrıca Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (SASKİ) de bölgede kanalizasyon, yağmur suyu, içme suyu, gri su, altyapı çalışmalarını hızla başlattı.

Y apılan çalışma ile ilgili bilgi veren Yol Yapım ve Bakım Onarım Dairesi Başkanlığı Tekkeköy Şube Şefi Mustafa Gür, "Yeni Organize Sanayi Bölgesi yönetim kurulu ile Samsun Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanan protokolden sonra yer teslimi yapılmasının ardından bölgedeki çalışmalara hızla başladık. 8 kilometre uzunluğunda, 20 metre ve 50 metre genişliklerindeki yollarımızın yapım çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Bizimle koordineli olarak SASKİ Genel Müdürlüğü de kanalizasyon, yağmur suyu, içme suyu ve gri su altyapı çalışmaları için hazırlıklarına başladı. Çalışmalarımızı hızla tamamlamayı planlıyoruz. Ekiplerimiz Yeni Organize Sanayi Bölgesi'nin altyapısının hızla hazır hale getirilmesi için yoğun bir şekilde çalışacak" diye konuştu. - SAMSUN