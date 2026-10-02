Samsun\'da 19 yaşındaki marketçi, boykot edilen ürünleri bir yıldır satmıyor

Samsun'da market açan 19 yaşındaki işletmeci, kendisinin Samsun'un en genç marketçisi olduğunu belirterek işletmesinde boykot edilen markaların ürünlerini satmadığını söyledi. Genç işletmeci, bu karar nedeniyle zaman zaman müşteri kaybettiklerini ancak yaklaşık bir yıldır duruşlarını değiştirmediklerini ifade etti.

Samsun'da market işleten 19 yaşındaki Yahya Furkan İnan, boykot edilen markaların ürünlerini satmama kararı aldı. Geçen yıl ekim ayında ailesiyle birlikte marketi açtığını belirten İnan, yaklaşık bir yıldır market işletmeciliği yaptığını ve kendisinin Samsun'un en genç marketçisi olduğunu söyledi.

Marketlerinde boykot edilen ürünleri satmadıklarını belirten İnan, "Yaklaşık bir senedir bu marketi işletiyorum. Şu anda Samsun aktif olarak en genç marketçi benim. Bu marketimizde herhangi bir boykot ürünü satmıyoruz. Yani bu markalar Türkiye'de piyasayı ve müşteri kitlelerini ele geçirmiş markalar. Bu yüzden çok fazla ilgi var bu markalara. Zaman zaman biz de mağdur olduk, müşterilerimiz de mağdur oldu. Kimi zaman müşteri kaybettik bu durumdan. Fakat biz yine de duruşumuzu değiştirmedik. Bir senedir ilgili markaları satmıyoruz" dedi.

Boykota devam edeceklerini belirten İnan, "Boykot yapmamızın sebebi de bu markalara herhangi bir parasal zarar vermek değil. Bu markaların insanların kanına dokunacak derecede kötü söylemlerde bulunması ve bizim bu markaları satmak istemememiz. Biz sadece bu markalara veya büyük kuruluşlara sadece boykotla zarar verilebileceğine inanmıyoruz. Bizim şu anda elimizden gelen bunu boykot etmek" diye konuştu.

İnan, boykotun tek başına yeterli olmayacağını düşündüğünü belirterek, "Ama markalar kesinlikle bizim protesto etmemizden, boykot etmemizden, yardım kuruluşları kurmamızdan rahatsız değil. Bu yüzden benim bizi izleyecek insanlara önerim bu büyük çaptaki hareketin etkisini daha da arttırmak. Yani bu hareket aslında üç sene önce değil, yirmi sene, belki de elli sene önce başladı. Ama artık bizim seyrimizi değiştirmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.